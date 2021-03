Højt smittetal lukker skoler og børnetilbud i Brøndby

Automatisk oplæsning

Alle skoler og fritidsordninger i Brøndby Kommune lukker midlertidigt grundet et højt incidenstal.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

Samtidig lukker skoler og fritidsordninger i Pederstrup Sogn i Ballerup også midlertidigt, fordi smitten med covid-19 stiger.

Elever, medarbejdere og deres familier opfordres til at blive testet, skriver styrelsen.

Onsdag aften skrev TV 2 Lorry, at der er udbredt smitte i Nygård Sogn i Brøndby. Her lå incidenstallet på 500.

»Det er et eksorbitant højt tal. Det er i etageboligerne ved Brøndby Nord Vej og Kulturcenter Kilden, det sker«, sagde formand for Brøndby Kommunes Social- og Sundhedsudvalg Per Jensen (S) til TV 2 Lorry.

Overgået af Ishøj

Ifølge TV 2 havde Brøndby Kommune onsdag samlet set landets næsthøjeste incidenstal på 332 - kun overgået af Ishøj Kommune.

Incidenstallet viser antal smittede per 100.000 indbyggere.

»Vi følger situationen og foretager smitteopsporing i samarbejde med kommunens sundhedstjeneste«, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed.

Udvalgsformand Per Jensen sagde onsdag, at kommunen allerede har intensiveret smitteopsporingen. Et hold fra Styrelsen for Patientsikkerhed kommer til at gå rundt i området for at opfordre folk til at blive testet, fortalte han. Holdet har pjecer med på flere sprog.

I Pederstrup Sogn i Ballerup følger styrelsen situationen, og ligesom i Brøndby foretager den smitteopsporing i samarbejde med kommunen.

ritzau