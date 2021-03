50 obduceret efter mistanke om sammenhæng med vaccination

50 danskere er blevet obduceret, fordi der har været en mistanke om en sammenhæng mellem deres død og vaccination mod covid-19.

Det viser en rundringning, som Radio4 har lavet til landets retsmedicinske institutter i Aarhus, Odense og København.

Det er endnu for tidligt at konkludere, om der er sammenhæng.

»Styrelsen for Patientsikkerhed har på nuværende tidspunkt kun fået de første foreløbige resultater for enkelte obduktioner ind, og det er på nuværende tidspunkt ikke nok til at kunne drage konklusioner om dødsmåde eller -årsag«, oplyser styrelsen i et skriftligt svar til Radio4.

I januar besluttede sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at der kan foretages obduktion af personer, der er døde syv dage efter vaccination mod corona.

Det skyldtes, at et lille antal beboere på plejehjem var døde et par dage efter at have modtaget vaccinen.

Naturlig dødsårsag fundet hos alle

Der er ikke noget, der tyder på en sammenhæng mellem vaccination mod corona og dødsfald blandt de seks personer, der er blevet obduceret på retsmedicinsk institut i Odense.

Det siger statsobducent og professor på Syddansk Universitet, Peter Mygind Leth, til Radio4.

»Vi har fundet en naturlig dødsårsag hos alle sammen. Så jeg tror ikke, der på nuværende tidspunkt er nogen grund til at tro, at de skulle være døde som følge af vaccinen«, lyder det.

Inden der ligger endelige resultater klar, skal der udføres omfattende undersøgelser.

Alle organer undersøges, siger Peter Mygind Leth til Radio4. Der sikres også blodprøver. De skal undersøges for tegn på allergisk reaktion.

Når der er resultater klar, skal de bruges i myndighedernes videre kontrol. De vil blive brugt af Lægemiddelstyrelsen som led i overvågningen af vaccinerne. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed til Radio4.

Beslutningen om obduktion ved dødsfald kort efter coronavaccine gælder frem til 15. august.

ritzau