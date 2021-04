Ishøjs borgmester med nedslående melding: Børnene kommer nok ikke i skole på denne side af sommerferien

Borgmesteren i kommunen med landets højeste smittetryk er med egne ord »alvorligt bange for«, at børnene ikke når tilbage i klasselokalerne på denne side af sommerferien.

Lige nu er incidensen i Ishøj Kommune over 400, og skolerne er på statsligt påbud lukket ned ligesom i en håndfuld andre kommuner med høje smittetal. Ifølge et udspil fra regeringen, der blev offentliggjort onsdag inden påske, skal en kommune fra næste uge forpligtes til selv at sætte nedlukning i værk, når den testkorrigerede incidens overstiger 200 per 100.000 borgere inden for syv dage. Folketingets epidemiudvalg skal diskutere udspillet onsdag.

Overskrides grænsen på 200, skal kommunalbestyrelsen lukke grundskoler, SFO’er og klubtilbud, alle ungdoms- og voksenuddannelser, lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter samt lokaler til idræts, fritids- og foreningsliv. Formålet er at bevare kontrollen med epidemien via hurtig indgriben, når smitten stiger i et bestemt område.