Hver tredje covid-ramte får neurologisk eller psykisk lidelse

En ud af tre personer, som har haft covid-19 og overlevet, diagnosticeres efterfølgende med en neurologisk eller en psykisk lidelse. Det viser et nyt, stort studie offentliggjort tirsdag i tidsskriftet Lancet Psychiatry.

34 procent af personer, der er kommet sig over covid-19, får således stillet en neurologisk eller psykisk diagnose, inden for seks måneder efter at de er blevet smittet, viser studiet. Angst og humørsvingninger er de mest hyppige diagnoser.

I alt har forskerne undersøgt 14 forskellige lidelser. Ser man bredt på de 14 undersøgte lidelser, gælder det, at jo alvorligere et sygdomsforløb er, desto hyppigere optræder symptomer. Men der er variationer inden for de forskellige lidelser. Det står ikke klart, hvordan virussen hænger sammen med de psykiske lidelser, skriver forskerne bag studiet.

Derfor er der brug for hurtig forskning, så man bedre kan »forebygge eller behandle«, lyder det.

»Vores resultater indikerer, at hjernesygdomme og psykiske lidelser er mere hyppige efter covid-19 end efter influenza og andre luftvejsinfektioner«, siger Max Taquet, psykiater ved Oxford University og medforfatter til studiet.

Eksperter er bekymret

Slagtilfælde, demens og neurologiske lidelser er sjældnere efter covid-19 sammenlignet med for eksempel angst, lyder det fra forskerne. Men tallene er stadig signifikante, især blandt alvorlige covid-19-tilfælde. Blandt de undersøgte optræder angstlidelser hos 17 procent, og lidelser, der knytter sig til humøret, optræder hos 14 procent.

Blandt dem, der har været i intensiv behandling, får syv procent slagtilfælde inden for seks måneder, og næsten to procent diagnosticeres med demens.

»Selv om de individuelle risici i forbindelse med de fleste diagnoser er små, kan effekten for hele befolkningen være markant«, siger professor i psykiatri ved Oxford University Paul Harrison.

Sundhedseksperter er i stigende grad bekymrede over antallet af psykiatriske diagnoser blandt covid-ramte. Et tidligere studie af de samme forskere fandt, at 20 procent blev diagnosticeret med en psykisk lidelse inden for tre måneder efter at være blevet smittet med covid-19.

Data fra over 236.000 smittede indgår i studiet. De fleste af de undersøgte kommer fra USA. En neurologisk lidelse er en lidelse, der vedrører centralnervesystemet, mens psykiske lidelser dækker over en række lidelser med psykiske symptomer.

ritzau