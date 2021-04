EMA undersøger blodpropper efter Johnson & Johnson-vaccine

Der er registreret fire tilfælde af usædvanlige blodpropper hos personer, som har fået coronavaccine fra Johnson & Johnson, oplyser Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i en pressemeddelelse.

Et af tilfældene fandt sted under kliniske forsøg. De tre andre er fundet sted under udrulningen af vaccinen i USA. Et af tilfældene førte til et dødsfald. Det står imidlertid ikke klart, om der er sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne. Det bliver undersøgt nærmere af EMA’s sikkerhedskomité. Herefter vil EMA tage stilling til, om det skal have betydning for vaccinens udrulning.

Vaccinen bliver i øjeblikket kun brugt i USA. Den blev godkendt til brug i EU 11. marts og ventes at komme til europæiske lande i løbet af april. Danmark har forhåndsindkøbt cirka 8,2 millioner doser af vaccinen, som har fuld effekt efter ét stik. De øvrige godkendte i EU kræver to stik. Det er den vaccine, som Danmark har bestilt flest af.

Coronavaccinen fra AstraZeneca er sat på pause i Danmark netop på grund af tilfælde af blodpropper efter vaccination. Pausen varer foreløbig til 15. april. Onsdag meddelte EMA, at det ser en mulig sammenhæng mellem AstraZenecas vaccine og en sjælden type af blodpropper, der er set ved få vaccinerede.

Opdateres ...

Ritzau