SSI: Smitten med coronavirus har udviklet sig godt

Smitteudviklingen er siden oktober gået godt i Danmark, og trods smitte i samfundet er sundhedsvæsenet ikke belastet.

Det siger Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut (SSI), på et myndighedspressemøde mandag.

»Hvis vi ser på, hvordan smitten har udviklet sig siden oktober, så er det gået godt i Danmark«.

»På trods af en moderat stigning i antallet af smittetilfælde så ser vi ikke en stigning i antallet af indlæggelser. Det skyldes ene og alene vaccinerne«.

Ullum tilføjer desuden, at kendskabet til den mere smitsomme coronavariant B117 - kendt som den britiske variant - efterhånden er stort i Danmark.

»Vi har håndteret den succesfuldt og på en måde, så den ikke har lagt sundhedsvæsnet ned«.

»Vi har et rigtig godt system til at håndtere de her varianter«, siger han.

I februar lå antallet af nye smittede på lidt over 300 om dagen. Siden da er det vokset gradvist til omkring 800-900 om dagen. Mandag er der fundet 932 nye tilfælde.

En del af stigningen kommer ifølge Henrik Ullum af, at langt flere testes.

En stigning var desuden forventet som følge af de genåbninger, der er foretaget de seneste uger. Det understreger både Ullum sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på pressemødet.

Flere af de 30-til 39-årige indlagt

Ifølge Heunicke er der nu flere af de 30-til 39-årige, der bliver indlagt, end borgere over 80 år.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, kunne desuden oplyse, at flere aldersgrupper kommer til at modtage deres første stik en eller to uger senere end forventet.

Borgere i aldersgruppen 16-29 år og 35-49 år får deres første stik en uge senere end hidtil antaget ifølge vaccinationskalenderen.

De 30-34-åriges første stik bliver forsinket i to uger.

Slutdatoen bliver imidlertid kun rykket i en uge, fordi man kan justere til et kortere interval mellem det første og andet stik for de sidste målgrupper.

Fra Styrelsen for Patientsikkerhed lød det, at der vil komme flere, men forhåbentlig kortere, lokale nedlukninger.

»93 kommuner har indgået aftale om at medvirke til smitteopsporing. Når kommunerne selv arbejder med fysisk opsporing af smittede, så vil mere end 97 procent af alle smittede blive kontaktet inden for få timer«.

»Men vi skal forvente, at vi skal leve med de lokale nedlukningerne et stykke tid endnu«, siger direktør Anette Lykke Petri.

