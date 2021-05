Professor ser stabil udvikling i epidemien herhjemme

Der er tirsdag registreret yderligere 925 coronatilfælde, oplyser Statens Serum Institut.

De smittede er fundet på baggrund af 192.141 PCR-prøver, som foregår ved, at man bliver podet i halsen.

Det betyder, at andelen af smittede blandt de testede - den såkaldte positivprocent - er 0,48.

Tallet har de seneste to uger svinget mellem 0,36 og 0,55.

Ifølge Kasper Karmark Iversen, der er professor og overlæge ved Københavns Universitet og Herlev-Gentofte Hospital, vidner tallene om en stabil udvikling i epidemien.

»De er fuldstændig stabile, man må vel forvente en lille stigning, når man åbner samfundet op - der er ikke noget, der er ved løbe af med os«, siger Kasper Karmark Iversen.

De sidste tre dage har smittetallet været under 1000. Men i sidste uge var der to dage, hvor antallet nåede op på henholdsvis 1012 og 1023.

»De der enkeltstående lidt høje målinger, skal vi på ingen måde panikke over. Det var forventet. Vi vaccinerer for fulde drøn, og forhåbentligt bliver vejret snart bedre«, siger Kasper Karmark Iversen.

Antallet af indlagte coronapatienter stiger tirsdag med 12 til 165. 32 af de indlagte er på intensivafdeling mod 27 dagen før. Af de 32 er 19 i respirator, hvilket er en stigning på to personer.

Der har været to coronarelaterede dødsfald det seneste døgn. Totalt set er 2499 personer afgået ved døden, efter at de tidligere har fået påvist covid-19.

Kasper Karmark Iversen synes, at coronapandemien overordnet set er blevet håndteret godt herhjemme.

»At det går godt, er jo ikke et argument for, at vi har gjort noget forkert. Det er jo et argument for, at vi har gjort det helt rigtigt. Vi har haft en strategi, der fungerede«, siger Kasper Karmark Iversen.

Der er det seneste døgn også foretaget 546.372 lyntest. Det er testformen med en podning i næsen.

De positive smittetilfælde herfra indgår først i de daglige smittetal, når de er blevet bekræftet ved en PCR-test.

Det skyldes, at lyntest ikke har en lige så høj træfsikkerhed som PCR-testen.

ritzau