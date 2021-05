951 personer er bekræftet smittet med corona - ingen dødsfald

Yderligere 951 personer er bekræftet smittet med covid-19, viser fredagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det svarer til, at 0,48 procent af de 197.870 test, der indgår i smittetallet, har været positive.

Tallet kendes også som positivprocenten og har siden slutningen af januar dagligt været under 0,50. Den har dog flere gange været højere i maj.

Det kan være svært at sammenligne positivprocenten direkte med perioder, hvor betingelserne for - og omfanget af - test har været anderledes.

»Det viser, at smitten stadig er i vores samfund og udvikler sig. Nu er det især de yngre mennesker, der bliver smittet«, siger adjungeret professor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet Eskild Petersen.

Han tilskriver det stigende smittetal genåbningen af samfundet, hvor der igen er grønt lys for at gå på restaurant, til sport og i fitnesscenter.

Der er også foretaget 333.241 lyntest. De indgår dog ikke i smittetallet, da svaret ikke er lige så præcise som ved en PCR-test.

Der er sket 35 nye indlæggelser af smittede, hvilket betyder, at der fredag morgen var 163 smittede indlagt.

Det er ni flere end et døgn tidligere. Når tallet ikke stiger mere, skyldes det, at der også er sket udskrivelser.

Af de indlagte ligger 33 på intensivafdelinger rundtomkring i landet, og af dem er 23 tilkoblet en respirator. Torsdag var det henholdsvis 36 og 22.

»Indlæggelsestallene ser ud til at være relativt stabile, og det skyldes, at vi har vaccineret de ældre og dem, der er i størst risiko for at få et alvorligt forløb af covid-19«, siger Eskild Petersen.

Indlæggelsestal er stabile

Arbejdet med at vaccinere den danske befolkning fortsætter, og der er givet yderligere 39.300 vaccinestik.

Det betyder, at 27,5 procent af befolkningen nu har fået mindst et stik med en vaccine. 16,7 procent har fået begge stik.

Der er ikke registreret dødsfald blandt smittede. I alt 2499 personer, der var bekræftet smittet, er afgået ved døden i Danmark.

Spørger man Eskild Petersen om, hvad tallene siger om epidemiens udvikling i Danmark, lyder vurderingen:

»Vi har et smittetal, der ganske langsomt kryber i vejret og et indlæggelsestal, der nok er stabilt, men ikke falder«.

»Man må spørge sig selv, hvor vi er om syv til ti dage. Der kan det godt være, at smitten har udviklet sig til at nå op på 2000 nye smittede om dagen, og så mener jeg, at vi bevæger os ind i en situation, hvor man har en tredje bølge«, siger han.

ritzau