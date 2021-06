Forskere: Ondt i ryggen hos børn skal tages alvorligt

Når et barn klager over ondt i ryggen, er der grund til at lytte og forsøge at gøre noget ved smerterne.

Ny dansk forskning viser nemlig, at rygsmerter hos de 11-13-årige gør det op til fem gange mere sandsynligt, at børnene 2 år senere har fået problemer med overvægt, end hvis de ikke døjede med ondt i ryggen. Jo flere smerter, jo større risiko for overvægt.