Hver måned dør et ungt menneske som følge af alkohol

I gennemsnit dør et ungt menneske hver måned, hvor der er alkohol involveret.

Det viser en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed.

Ifølge rapporten er 143 unge mellem 15 og 25 år døde i perioden 2010 til og med 2019, hvor alkohol spillede en væsentlig rolle.

Dødsfaldene skyldes blandt andet, at et ungt menneske er druknet, faldet i søvn på togskinnerne, har gået midt på vejen eller er kørt galt i trafikken med alkohol i blodet.

Rapporten viser også, at det især er drengene, forældre skal være bekymret for.

Fem drenge for hver pige

Hver gang en pige dør, hvor alkohol spiller en rolle, dør fem drenge.

Hos organisationen Alkohol & Samfund mener man, at alt for mange dør af alkohol.

»Det er tragisk og meningsløst og bør være en øjenåbner for samfundet og politikere. Både dødsfald og ulykker som følge af alkohol kan forebygges«, siger Ida Fabricius Bruun, direktør for Alkohol & Samfund, i en pressemeddelelse.

Ud over at der dør et ungt menneske hver måned, kommer omkring 140 unge på hospitalet hver måned på grund af ulykker eller alkoholforgiftning.

Det viser den seneste opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen.

»Vi har en tendens til at trække på skuldrene af vores unges alkoholforbrug og tænke, at de skal have lov til at slå sig løs«, siger Ida Fabricius Bruun i pressemeddelelsen.

»Men unge mennesker, der dør eller kommer svært til skade, før de for alvor er kommet i gang med livet, er ikke noget at trække på skuldrene over«, siger hun.

Sæt aldersgrænsen for køb af alkohol op

Alkohol & Samfund mener, at en af løsningerne er at sætte aldersgrænsen for at købe alkohol op til 18 år. Det samme mener Lægeforeningen og Danske Regioner, som driver det danske sundhedsvæsen.

»Ifølge al viden og forskning er højere aldersgrænser et af de væsentligste redskaber til at mindske unges alkoholforbrug. En 18-årsgrænse er ikke et forbud imod, at unge drikker alkohol«, siger Ida Fabricius Bruun.

»Men det vil betyde, at hvis helt unge mennesker skal drikke, så er der en voksen, der tager ansvaret for, hvornår og hvor meget«, siger hun.

Den tilladte aldersgrænse for køb af alkohol med mere end 16,5 procent er 18 år. Alkohol med mindre end 16,5 procent i kan købes af unge på 16 år.

Ifølge Alkohol & Samfund er det også vigtigt, at forældre tager stilling til de unges alkoholforbrug. Undersøgelser viser, at unge, der har aftaler med deres forældre om alkohol, drikker mindre.

Ritzau