Garnskuret, som Brian Kyeds familie altid har haft, er oprindelig en tyskerbarak fra krigens tid. I gamle dage mødte der op til 16 fiskere ind og gjorde klar til at sejle ud. Nu – som denne tidlige september morgen – er det som regel kun Brian, der møder op.

Ovre bag en stor busk lusker en mand rundt med stort gråt fuldskæg. Det er Jesper Valenton. Han har fået nys om, at nogen har hørt den grønbrogede tudse her på Stejlepladsen. »Hvis jeg finder den, er det et hit – så har vi et godt kort på hånden over for kommunens byggeplaner«, siger han. Men efter nogle timer er den medbragte spand stadig tom.

Man sejler i en halv time, så rammer vinden båden, og hele oplevelsen bliver noget mindre rolig, end den smukke efterårssol giver indtryk af. Brian Kyed har drømt om et liv som fisker, siden han var dreng. I dag har han taget kæresten Annette med.

I Fiskerhavnen er der ting overalt. Et organiseret rod. Spor fra en anden tid – der dog stadig er nutid i Sydhavnen. Her lugter af tjære og fisk. Her er det altid koldere, når det er koldt, og varmere, når det er varmt.

Langs Stejlepladsens vestlige ende løber en trampet gangsti, hvor graffitimalerne boltrer sig. »Her må man gerne male hinandens grafitti over«, siger en familiefar, der holder frokostpause med en spraydåse i hånden. Derfor ændrer væggen hele tiden udseende.





»Det er simpelthen for koldt her, når østenvinden om vinteren står på i dagevis«, siger Andrea Aagaard, som bor med sin kæreste Salomon i et af de få rigtige huse i Fiskerihavnen.

Med så kommer der en pind mere på i brændeovnen, og så varmer den smukkeste udsigt over havnen også, siger de. Når kommunens byggeplaner går i gang, frygter Andrea og Salomon, at kommunen udnytter deres ret til at bygge meget tæt op af deres gamle hus. Nok vil det skærme for den kolde østenvinden, men det vil samtidig skæmme udsigten.

Det handler om ål. Inden den ligger i køledisken – røget, dyr og med et flot logo på – har Brian Kyed banket ti meter lange pæle i havbunden, spundet et net af garn og sejlet utallige gange frem og tilbage for til sidst at hive ruserne op. Og krydset fingre for, at de glatte ål ikke alle er svømmet uden om garnet.