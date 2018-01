Roskilde Festival er helt oppe at køre: 'Rapguden' Eminem spiller sin første danske koncert nogensinde Verdens bedst sælgende rapper optræder på Roskilde Festival til sommer.

I en alder af 45 år har Marshall Bruce Mathers, der har gjort karriere under kunstnernavnet Eminem, nået mere end de fleste.

Han har solgt mere end 172 millioner album, hvilket gør ham til den bedst sælgende rapper nogensinde. Han har udgivet ni album i eget navn og derudover produceret et hav af hitsingler for andre artister, herunder 50 Cent, Jay-Z og Obie Trice. Nå ja, og så har han modtaget en Oscar for den selvbiografiske film '8 Mile'.

Til stor sorg for danske hiphopfans har Detroit-rapperen aldrig gæstet vores lille land, men det har Roskilde Festival nu gjort noget ved. De har netop annonceret, at Eminem optræder på Orange Scene under festivalen til sommer, der finder sted på Roskilde Dyrskueplads fra lørdag 30. juni til lørdag 7. juli 2018. Eminem skal optræde onsdag 4. juli.

Begejstringen er da også til at spore i den pressemeddelelse, som Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén, netop har sendt ud:

»Vi har forsøgt at få Eminem til Roskilde Festival hvert eneste år siden årtusindskiftet, så det er nærmest helt ubeskriveligt, at det endelig lykkes for os her i 2018. Jeg kan ikke komme i tanke om et større scoop end at få ham på årets plakat, og jeg var lige ved at knibe en lille tåre, da jeg endelig fik det bekræftende opkald«.

Han fortsætter: »Eminem har om nogen bragt hiphoppen ud til den brede befolkning verden over, og hans betydning for musikken igennem de sidste to årtier kan ikke overdrives. Hans koncerter har været fåtallige og eksklusive gennem årene, hvilket også er grunden til, at vi har måttet ventet så længe på en dansk optræden. Men han understregede sidste år på Reading-festivalen i England, at han er i stand til at lægge en festivalplads ned med en fuldstændigt medrivende optræden. Og før han står på scenen på Roskilde Festival, når han at spille sig varm med en række shows i USA. Så alt tyder på, at han bliver et perfekt match med Orange Scene«.

Eminem fik sit gennembrud i 1999 med 'The Slim Shady LP', mens mange her i landet sikkert vil nikke genkendende til hitsingler som 'Stan' og 'The Real Slim Shady' fra opfølgeren 'The Marshall Mathers LP', der udkom i 2000. Senest har Eminem udgivet albummet 'Revival', der udkom kort før jul i december 2017. Albummet gik direkte ind som nr. 1 på Billboards Top 200-liste. Det gjorde hans otte tidligere album i øvrigt også.

I alt skal ca. 175 bands og artister optræde på Roskilde Festival, og indtil videre har festivalen offentliggjort navne som Gorillaz, Bruno Mars, David Byrne og Stormzy, Nephew, Benal og First Aid Kit.