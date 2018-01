Copenhell afslører en håndfuld nye (og hårde navne) til årets festival Rock- og metalfestivalen Copenhell har netop annonceret seks nye navne, der spænder vidt i de hårde metalgenrer - fra brutal black metal til en rock-metal-reggae-hybrid.

Vinden er ret voldsom i disse dage.

Hvis man har en hårlængde, der tillader det, kan man være ret så sikker på, at manken blæser rundt til alle sider, så snart man bevæger sig udenfor.

For at undgå at få håret i øjnene og midlertidigt miste synet, ser man mange, der ryster voldsomt med hovedet i et forsøg på at kaste håret den modsatte vej.

Vi nærmer os en omgang gedigen headbanging på cykelstierne.

Man skulle næsten tro, at vi alle sammen varmer op til rock- og metalfestivalen Copenhell.

Det er derfor måske ikke helt tilfældig timing, at det netop er i dag, at Copenhell tilføjer nye navne til plakaten - seks slagkraftige af slagsen fra både ind- og udland:

Det danske rockband Kellermensch, det svenske dødmetalband At the Gates, norske Tsjunder, Tremonti, Defecto (DK) og det walisiske 'ragga'-metal-band Skindred.

De seks nye navne bliver føjet til et program, som allerede tæller 26 navne med Ozzy Osbourne som det helt store hovednavn.

Det esbjergensiske rockband Kellermensch er kendt for at komme helt ud over scenekanten med deres unikke lyd bestående af Sebastian Wolffs intense lokal og orkestrets melodiske rockmusik, mens det progressive metalband Defecto, der også kan kaldes melodisk, befinder sig i heavy metal-enden af de hårde musikgenrer.

Der er også besøg hele vejen fra USA i form af Alter Bridge-guitaristen Mark Tremontis rock-soloprojekt Tremonti, der er båret af hurtige riffs.

Fra svensk side byder programmet på metalpionererne At the Gates. De havde deres debut tilbage i start-90'erne og er kendt som et af de vigtigste bands i heavy-metalhistorien blandt andet på baggrund af albummet 'Slaughter of the Soul' fra 1995. I løbet af årene har der dog været stilstand, men At the Gates vendte så stærkt tilbage med comeback-albummet 'At War With Reality' i 2014.

Er man til rendyrket og brutal black metal er det nordmændene fra Tsjuder, man skal sørge for at se - deres ekstreme lyd giver ikke publikum andet valg end fuldkommen overgivelse til den satanistiske ondskab.

I den lidt mere bløde ende af dagens offentliggørelser finder vi walisiske Skindred, der blander heavy metal, alternativ rock og hardcore punk med genrer som dancehall, dubstep, hiphop og reggae, 'Ragga-metal', kalder de det selv.

Copenhell 2018 finder sted på Refshaleøen 21.-23. juni 2018 og billetter kan købes på hjemmesiden.