Pussy Riot er blandt otte nye navne på Heartland Festival Den fynske festival føjer yderligere navne til årets musikprogram, der finder sted i slutningen af maj.

I dag præsenterer Heartland den sidste store musikpakke til et næsten færdigt musikprogram, og hvis man er til musikalsk fuckfinger til Putin, britisk shoegaze, syrisk bryllupstechno eller akustisk trubadur-optrædender. Ja, så er det en god musikpakke.

Program for Heartland Festival Musiknavne: Alex Cameron

Av Av Av

Benal

Cory Henry & The Funk Apostles

C.V. Jørgensen

Jonah Blacksmith

Grizzly Bear

Kiriyama Family

LCD Soundsystem

Liss

Lykke Li

Marie Key

Mew

MØ

Omar Souleyman

Oneothrix Point Never

Patti Smith

Peter Sommer

Pussy Riot

Rag’n’Bone Man,

Slowdive

Søren Huss

The The

When Saints Go Machine Talknavne: Bodil Pedersen

Günter Wallraff

Kristian Husted

Mithu Sanyal

Salman Rushdie

Slavoj Žižek Vis mere

Det russiske punkband Pussy Riot blev verdensberømte, efter de brød ind i en katedral i Moskva og lavede en Putin-kritisk performance. Det betød, at tre af gruppens medlemmer, Nadya Tolokonnikova, Yekaterina Samutsevich og Maria Alyokhina, blev sendt to år i fængsel. Siden er de med deres punkperformances blevet et symbol på oppositionen mod præsident Vladimir Putin.

De britiske shoegaze-legender Slowdive nåede faktisk aldrig at blive særligt populære, da de udgav deres tre først album i halvfemserne. Få begræd, at bandet gik i opløsning, men da de tyve år senere spillede deres genforeningskoncert på Primavera-festivalen i Barcelona, havde en ny generation af musikelskere opdaget deres gamle album, og de havde fået flere fans end nogensinde før. Sidste år udgav de det anmelderroste album 'Slowdive', der bl.a. scorede fem hjerter i Politiken. Siden da har de allerede spillet tre anmelderroste koncerter i Danmark (Roskilde Festival, DR's Koncerthus og Store Vega) og for fjerde gang på et år kan man på Heartland opleve shoegazelegenderne, der lige nu lader til at være bedre end nogensinde før.

Syriske Omar Souleyman er garant for en fest, når han åbner op for sin bryllupstechno. Han er aktuel med albummet 'To Syria, With Love', der er blevet kaldt »en nostalgisk hyldest til hans krigshærgede hjemland« af Vice.

I 2017 sang crooneren Alex Cameron sig ind i mange hjerter med genudgivelsen af hans ellers oversete album 'Jumping the Shark' (2013) og opfølgeren 'Forced Witness'.

Danske Peter Sommer udgav i fredags albummet 'Elskede at drømme, drømmer om at elske'. På Heartland optræder han med det akustiske sæt 'Palle alene i verden' sammen med tangentmagikeren Palle Hjorth.

Derudover offentliggør Heartland også Oneothrix Point Never, Jonah Blacksmith og Kiriyama Family.

Musikprogrammet tæller allerede navne som The The, Patti Smith og LCD Soundsystem, og samlet set er den sydfynske festival tilfreds med, hvem man har lokket til at bruge sommerens første weekend på Egeskov Slot:

»Med dagens otte tilføjelser er vi næsten i mål med musikprogrammet til årets Heartland. I mine øjne har vi lavet vores til dato bedste og mest diverse program. Et program, der bider skeer med de fleste kulturbærende festivaler, vi måler os med rundt om i verden«, siger Ulrik Ørum-Petersen, musikprogramchef og direktør for Heartland Festival, i en pressemeddelse.

Heartland Festival. 31. maj - 2. juni 2018. Billetter koster 1690 kr. og kan købes på www.heartlandfestival.dk.