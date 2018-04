Roskilde Festival giver 16,6 millioner kroner til velgørenhed Det endelige regnskab for 2017 viser, at festivalen har tjent 16,6 millioner kroner til velgørende formål.

Man kan måske glemme det midt i fadølsrusen, når man står foran Orange Scene og hører Nick Cave & The Bad Seeds, men man er i gang med at støtte menneskerettighederne og Folkemødet i Allinge.

Foreningen Roskilde Festival donerer nemlig hvert år sit overskud til velgørende og kulturelle organisationer.

I 2017 tjente den udsolgte festival 16,6 millioner kroner. De penge skal nu deles ud.

Faktisk kunne overskuddet have været større, hvis det ikke havde været for det danske sommervejr. Festivalen måtte nemlig bruge flere penge end forventet på at sikre pladsen, da den blev omdannet til en gigantisk mudderpøl.

»Heldigvis kan vi endnu engang udlodde mange millioner kroner til velgørende formål og på den måde leve op til vores almennyttige formål«, siger festivalens bestyrelsesformand, Steen Jørgensen, i en pressemeddelse.

Året før lød overskuddet på 17,4 millioner kroner.

Overskuddet går til lighed og folkemøder

Festivalen har et treårigt holdningsfokus på lighed. Derfor har den orange festival i år inviteret blandt andet whistlebloweren Chelsea Manning til at holde et foredrag på årets festival. Hun skal tale om, hvordan man skaber forandringer i verden gennem aktivisme og personligt engagement.

Dette fokus på lighed skinner også igennem på festivalens donationer. Derfor kan blandt andet Amnesty International Danmark, Dansk Kvindesamfund og Mellemfolkeligt Samvirke se frem til donationer fra Roskilde Festival.

Festivalen ønsker også at fremme aktivt medborgerskab og folkelig deltagelse. Det kommer Folkemødet i Allinge og Ungefolkemødet på Møn til gode.

Den endelige plakat til Roskilde Festival 2018 blev offentliggjort i torsdags. Den byder bl.a. på koncerter med Eminem, David Byrne, Gorillaz, Massive Attack og Bruno Mars.

Roskilde Festival finder sted 30. juni til 7. juli 2018 på Dyrskuepladsen i Roskilde.