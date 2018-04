En skør professor og algiersk ørkenrock: Badelands-festival i Albertslund afslører det fulde musikprogram Den eksperimenterende festival Badesøen, der finder sted i et badeland i Albertslund, fuldender årets koncertprogram med gyngende algiersk ørkenrock fra bandet Imarhan og dublegenden Mad Professor.

Det er ikke sikkert, at dagens nye navne på Badesøen Festival ringer en klokke hos dig. Men derfor er der alligevel god grund til at spidse ører - dernæst bør du sikre dig, at kuglelejet i hofteskålen er smurt. Godt og grundigt.

Både bandet Imarhan fra Algieret og det 63-årige dub-koryfæ Mad Professor har nemlig en tendens til at tænde en rytmisk ild i de fleste.

Imarhan er netop albumaktuelle med deres anden plade 'Temen', der udgør en fortsat ørkenvandring ud på rockgenrens spraglede vover, hvor funk, disco og fuzz blander sig med modersmålets svalende sang.

Siden 80'erne har Mad Professor været en af de største stjerner inden for dubmusikken. Når han kommer forbi Badesøen 25. august i Friluftsbadet i Albertslund, kan man se frem til at opleve talentets eksperimenter med den elektroniske lyd, der emmer af rasta- og reggaefornemmelser.

Dagens offentliggørelser slutter sig til navne som Anna Von Hausswolff, Sjæl I Flammer ft. Kasper Winding og amerikanske Yo La Tengo.

Badesøen Festival løb af stablen for første gang sidste år og byder foruden det faste musikprogram også på pop-up koncerter og et særligt radioprogram, som offentliggøres senere.

Musikken er kurateret af den alternative internetradio The Lake.

Badesøen Festival. 25. august. Billet: 330 kr. Friluftsbadet Badesøen, Albertslund.