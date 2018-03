5 masterclasses du skal overvære under CPH:DOX

Forfatteren og filmskaberen

Tilbage i 2010 sprang bestselleren Jonathan Safran Foer ud som nonfiktion-forfatter med bogen ’Eating Animals’, hvori han diskuterer og filosoferer over vores – menneskehedens – forhold til, ja, at spise dyr. Som litteraturredaktør Jes Stein Pedersen dengang skrev her i avisen: Bogen »er så gruopvækkende, at man ville ønske, at der rent faktisk var tale om fiktion«.

Sidste år blev bogen filmatiseret af dokumentarist Christopher Quinn, og under CPH:DOX kan de to opleves til et oplæg om kunsten at fortolke nonfiktion på film og om at slippe de forudindtagede antagelser, man kan have om et givent værks publikum.

Adapting Non-Fiction. 22. marts kl. 10, Hotel Cecil, Kbh. K.

Synthesizer-nørdens værktøj

Den eksperimenterende musiker Dan Deacon besøger byen for at fortælle om sin sidegesjæft som filmkomponist. Karrieren startede med Coppolas ’Twixt’ fra 2011, mens han senest har komponeret lydsiden til de to dokumentarer ’Rat Film’ og ’Time Trial’.

Lørdag optræder Deacon med sin musik på Hotel Cecil, men dagen forinden fortæller han – samme sted – om sin tilgang til at komponere filmmusik og tankerne bag lydsiden til de to festivalaktuelle film.

Time Trial.

Master of Sounds. 23. marts kl. 15, Hotel Cecil, Kbh. K.

Kampen mod de falske nyheder

Hvis vi nu skulle finde på at bruge et fortærsket buzzword, kunne vi kalde det fake news. Så ved I godt, hvad vi mener, ikke? Til dette debatarrangement diskuterer den russiske filmskaber Maxim Pozdorovkin og lederen af Princeton-universitetets filmafdeling, Erika Kiss, forholdet mellem film og sandhed, og hvordan man som kritisk dokumentarist kan skelne mellem korrekt og misvisende information på internettet.

Our New President.

Finding Truth in Fake News. 20. marts kl. 13.30, Hotel Cecil, Kbh. K.

Film som positiv forandring

Det er et ambitiøst projekt: at forandre verden gennem film. Om det så er i stor eller lille skala, er det den fællesnævner, der knytter de to filmskabere Laura Nix og Jerry Rothwell til hinanden.

Under arrangementet med den lettere imposante titel ’How to Change the World One Film at a Time’ diskuterer de to, hvordan man gør lige netop det. Eller i hvert fald hvordan man kan forsøge.

Inventing Tomorrow.

How to Change the World One Film at a Time. 21. marts kl. 14.30, Hotel Cecil, Kbh. K.

Dokumentarfilmens metode

Er det etisk forsvarligt at bruge reenactments som metode i den dokumentariske genre? Og hvordan skal man som filmskaber forholde sig til forholdet mellem fiktion og nonfiktion, subjektivitet og objektivitet?

Ikke ulig Werner Herzog mener instruktør Robert Greene, at dokumentarfilm er kunstværker, der ikke nødvendigvis skal gengive virkeligheden 1:1. Greene opererer derfor med det, man kunne kalde ’doku-dramaer’. Til CPH:DOX interviewer festivalens programlægger, Charlotte Cook, den amerikanske filmskaber om hans metode.

Bisbee ’17.

Real Fictions. 23. marts kl. 15, Cinemateket, Kbh. K.