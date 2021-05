Begejstret madanmelder: Nu ved jeg, hvorfor det er blevet en darling på Nørrebro

Efter genåbningen af restauranterne, cafeerne og barerne for tre uger siden føles fredag og lørdag i København nu som den sidste aften i årtusindet. Byen er booket som aldrig før, og spisestederne forsøger at følge med, så godt de kan.

Hvor du tidligere kunne brede dig fire-fem-seks timer ud over den sidste del af en dobbeltseating, skal gildet nu overstås på bare to en halv time. For sidste udskænkning skal være kørt klokken 22, og klokken 23 skal sidste gæst være ude af vagten. Indtil der bliver meldt fuld genåbning, vil du derfor kunne stille uret efter, at gader og stræder klokken 20.30 sharp og igen klokken 23.00 bliver fyldt op af højstemte gæster, der fortumlede leder efter den fest, der ikke findes – de fleste lidt mere fulde, end de plejer, og hver og én trippende på jagt efter mere.

I denne nye verdensorden løber branchen hurtigere end nogensinde før, og der er akut mangel på tjenere og kokke. Jeg skal ærligt sige, at jeg på 20. år som flittig restaurantgæst aldrig har set noget lignende. Vi skal alle sammen have det hele på den halve tid, og tjenerne er mere travle, end rimeligt er.

Sådan var det også denne lørdag aften på Café Stadion, der med stor solvendt udestilling, billige, veloplagte retter og et ukompliceret barsortiment er blevet en vinder på et af Nørrebros mere anonyme gadehjørner. Det ’nye’ Café Stadion kalder stedet sig med rette, for det, der tidligere var en bodega og et FCK-hangout, er nu omdannet til moderne hul i væggen-bistro. Det betyder skramlet interiør, grønne serveringer, producenter, vi er på fornavn med, og et ungt publikum. Her er mediefolk og en borgmur af øldrikkende, festhungrende universitetsstuderende, stadig firkantede i øjnene af alt for mange måneders Zoom-undervisning.