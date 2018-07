Anmeldelse: Den nye café-ø midt i Københavns havn kunne have været et lille paradis. Men ak, vi fik en turistfælde En nybygget ø duver roligt i havnen og tilbyder 360 graders udsigt, stenovnsbagte pizzaer og cocktails. Det lyder som en drøm, men det var det langt fra.

En brise fra vandet smyger sig ind over trædækket. Lidt brænderøg blander sig med med duften af havvand. Rundt om på øen stikker figentræer, vinranker og andre grønne planter frem. Ved første møde er Green Island i sandhed noget særligt. En laber idé, der har fået lov at blive til virkelighed indtil september.











Green Island of Cph Kalvebod Brygge 9, Kbh S. www.green-island.dk

Copenhagen Entertainment Unit, der står bag stedet og har fået arkitekter til at tegne øen med plads til 130 gæster, tilbyder kunderne de gængse kaffevarianter, champagne til 600-800 kr. flasken, vin på glas og flaske, et lille udvalg af øl og et sært konservativt udvalg af cocktails. Såsom mai tai og singapore sling.

Foto: Emma Line Sejersen En halvbagt pizza på størrelse med en frokosttallerken til en pris af 90 kr. er bare for dyrt. Særligt når der så også er udsolgt for alle ingredienserne.

Dyre og små pizzaer

Og så er der pizzaerne. De koster allesammen 90 kroner, er på størrelse med frokostpizzaer og bages i en lille stenovn. Med blot fire varianter tyder det på et skarpt prioriteret udvalg. Desværre viser pizzaerne sig at være ret ens, for da vi bestiller en kartoffelpizza med gedeost, er der ikke flere kartofler, så vi får tilbudt skinke eller peberfrugt i stedet.

Vi vil også gerne smage varianten med skinke og figner, men der er ikke flere figner, og vi får også her lidt rød peberfrugt på som erstatning. Bedst er varianten, der har en krydret ventricinapølse på toppen. Til gengæld er bunden ikke ordentligt bagt, så det bliver en tung, klæg omgang, som vi må opgive at spise op.

Vi nåede at bruge foruroligende meget plastik under vores korte besøg

Foto: Emma Line Sejersen Selv en ganske umærket cocktail bliver altså ikke bedre af at blive serveret i et plastikkrus.

Cocktail i plastikkrus

Mojitoen mildner mig ikke. Af uransagelige årsager minder cocktailen, der laves på mynteblade, lys rom, lime, rørsukker og is, mig mest af alt om en økologisk tandpasta fra Urtekram. En tandpasta, jeg prøvede én gang og aldrig vendte tilbage til. Cocktailen smager hverken af lime eller rørsukker, jeg kan smage alkohol, men det kunne lige så godt være vodka, for der er ikke en gedigen romsmag, og myntesmagen er underligt hengemt, selv om der danser en flok blade rundt i plastikkruset. Jeg gentager: plastikkruset.

Det er sikkert drønsmart at undgå opvask med engangsservice, men det er altså ufedt at drikke 90-kroners drikkevarer af plastikkrus. Det kan man til nød på festivaler, men det duer ikke på en café, der selv har udtrykt, at man vil tilbyde en ’eksklusiv oplevelse’. Og hvad med den miljømæssige side af sagen? Glas til postevand, glas til iskaffe, glas til juice, glas til mojito. Vi nåede at bruge foruroligende meget plastik under vores korte besøg.

Green Island er er en laber idé, ja. Men den er ikke blevet det paradis, den kunne være blevet. Øen er nybygget, og man kan håbe, den finder formen hen ad sommeren, men indtil videre smager mad og drikke desværre for meget af tænkt koncept og for lidt af nidkærhed, og det tredje hjerte får Green Island alene for beliggenheden, udsigten og selve det spektakel, den er.

Hold dig til den billigere juice

Hipnessfaktor

En grøn ø i Københavns havn, som flyder med stenovnspizzaer og cocktails på kortet. Det lyder jo hipt. Men det er det ikke rigtigt . Det er et sted, hvor hotelgæsterne fra Marriott trisser ned og tager en kop kaffe og brokker sig lidt over de danske priser. Det er muzak i højtalerne, møbler af kunstigt træ og et generisk menukort. Det kunne gøres så meget bedre. Med personlighed og charme. Til alt held løfter de smilende og årvågne ansatte stemningen.