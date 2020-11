Anmelder: Når du er tung i hovedet og craver fedt, salt og mayo, er kælderbaren her et godt bud

Undskyld mig, men jeg har altid syntes, det var noget uciviliseret, når Kramer i ’Seinfeld’ vadede rundt og åd kyllingebidder fra en spand.

Så jeg har tit betakket mig for at gå ud og få nuggets, de panerede friturestegte kyllingebidder, som fastfoodkæden Kentucky Fried Chicken er blevet kæmpestor på at sælge i netop spandevis.

Men efter at have smagt en version hos nyåbnede Crisp, der serverer fried chicken og nuggets af reelle stykker gourmetkylling og ikke af en industriel kødmasse, må jeg erkende, at de små hapsere kan noget. Kombinationen af et sprødt ydre og kyllingens saftige mørhed er lækker. Vil jeg spise det igen og igen eller i spandevis? Næppe, men som en snack eller lidt tømmermændsreparation er de virkelig tillokkende.