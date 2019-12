Henrik Palles Kogeskole: Der er noget næsten antidepressivt over denne geniale grønne simreret

Der er noget zenagtigt over at stå og rense svampe, snitte løg, skære porrer, skrælle gulerødder og kartofler, inden det hele får sin bekomst i gryder for at genopstå som mundvandsfremkaldende mamse efter at have tilbragt timer på blus eller i ovn og sunget søde, forførende duftserenader for næsen.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind