De er dansk kulturlivs nye makkerpar. Og der er kastet millioner efter den opgave, de skal løse

Kunstscenen har været vant til at flyve rundt til biennaler, udstillinger og kunsthaller i et hektisk forbrugsræs. Men vi er nødt til at gentænke kunstens geografi og måden, vi betragter kunst som oplevelser. Det mener Jacob Fabricius og Lars Bang Larsen, der netop er blevet ansat som direktører for den stort anlagte kunstinstitution Art Hub.