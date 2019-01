Millioner er bevilget: Ny stor kunstinstitution skal åbne i København

Hvordan støtter vi egentlig kunsten bedst i dag?

Det spørgsmål stillede Bikubenfonden for flere år siden sig selv og satte gang i en række undersøgelser, som nu er nået frem til en konklusion:

København skal have en ny kunstinstitution, hvor kunstnere kan arbejde og udvikle deres karriere som del af et internationalt kunstmiljø. Den skal have hjemme i en bygning så stor, at den kan huse atelierer og produktionsfaciliteter, internationale kunstnere og samarbejde mellem erhvervsliv, forskere og kunstnere.

Til formålet har Bikubenfonden stiftet foreningen Art Hub Copenhagen, og fonden har selv bevilget 26 millioner kroner til de første tre års virke. Visionen er ikke blot en fiks idé fra et chefkontor, understreger Bikubenfondens chef for kunstområdet, Mette Marcus.

»Vores undersøgelser pegede på, at der var brug for et fysisk sted i København, hvor man kan producere kunst og styrke den del, der handler om kompetencer og videndeling. Alt sammentænkt ind en international kunstscene«, siger hun.

I front for den nye institution sidder indtil videre bestyrelsesformand Tine Fischer, som år tilbage selv stiftede filmfestivalen CPH:DOX.

»Det skal være et åbent sted også for offentligheden, men Art Hub Copenhagen beskæftiger sig ikke med udstilling, formidling og samling, sådan som museerne og kunsthallerne gør. Her handler det om de processer, der går forud for det færdige værk. Det handler om tilblivelsen af kunst«, siger Tine Fischer.

Fakta Art Hub Cph Bikubenfonden støtter projektet i en foreløbig 5-årig periode med en første 3-årig bevilling på 26 mio. kr. Novo Nordisk Fonden støtter udvikling og implementering af den nye institutions Centre for Artistic Research, hvor kunstnere, virksomheder og forskere kan samarbejde, med 2 mio. kr. Københavns Kommune giver projektet huslejefritagelse i de midlertidige lokaler i det tidligere Innovationshuset i Kødbyen til en værdi af 360.000 kr. årligt.

I forhold til den danske filmbranche, hvor man har skabt en institution og formaliseret udviklingsprocesserne igennem Det Danske Filminstitut, der tager sig af talentudvikling, internationalisering og finansiering i samarbejde med de private producenter, er man i det danske billedkunstmiljø meget overladt til sig selv som færdiguddannet, bemærker bestyrelsesformanden:

»Det er det tidspunkt i en kunstners karriere, hvor det er allersværest at skabe sig en indtægt, og hvor mange derfor oplever et mere eller mindre frit fald. Og så er der akut mangel på atelierer og produktionsfaciliteter i København, så argumentet for, at der mangler en institution som denne, er virkelig godt«.

En hård landing

I kælderen under Fondenes Hus har Bikubenfonden gennem flere år allerede gjort sig de første erfaringer med det behov. Her har fonden i Aller Press’ gamle fotostudier indrettet atelierer til tre nyuddannede kunstnere ad gangen, som får adgang til at udvikle deres praksis.

Da Politiken kommer forbi, arbejder Ida Thorhauge, Alexander Tillegreen og Biba Fibiger, der alle er dimitteret fra et af landets tre kunstakademier inden for de seneste år, på deres værker.

Det er nok også lidt usexet i forhold til kunstnermyten at starte sin dag med at tage et kig på kompetencehjulet Ida Thorhauge, billedkunstner

»Du kommer lige fra akademiet med en fast infrastruktur, men står nu uden indkomst og atelier og skal etablere dig som kunstner. Det er en hård landing for mange, og der er et sted som dette en afgørende mulighed. Man føler sig lidt institutionaliseret, men på en god måde«, grunder Alexander Tillegreen.

Biba Fibiger tager over:

»Her får du et gratis atelier, hvor der er varme på og lys – og frokostordning ovenikøbet. I mit sidste atelier var der godt nok varme, men ikke noget vand«, siger billedkunstneren.

I kælderen har fonden tilknyttet kunstrådgiver og tidligere gallerist Christina Wilson som rådgiver.

»Man er en lille virksomhed på 10 mand inde i sit hoved med mange kasketter på. Der farer man let vild, og så er det altså vigtigt at have adgang til nogen, der kan hjælpe med at pege fokusområder ud, så man kommer videre«, siger Biba Fibiger.

Det er øvelser, man kun i ringe grad taler om på kunstakademierne, bemærker Ida Thorhauge:

»Det er nok også lidt usexet i forhold til kunstnermyten at starte sin dag med at tage et kig på kompetencehjulet«.

Vælger Berlin og Lissabon

Erfaringerne fra kælderen er vigtige, hvis København i fremtiden skal have et interessant kunstmiljø, anfører Mette Marcus. Utallige danske kunstnere er de senere år flyttet til Berlin og senest også Lissabon på jagt efter lavere husleje og ikke mindst interessante miljøer at virke i.

»De københavnske huslejer kan vi dårligt rykke ved, men kan vi understøtte og skabe et kunstmiljø i København, som er interessant nok, kan vi håbe, at folk vil gøre det ekstra for at blive. Hvis ikke det findes her, kan man jo ikke fortænke folk i at flytte«, siger fondschefen.

Her er samarbejde et nøgleord, siger Tine Fischer, for kunst bliver ikke til i et vakuum på et koldt loftsværelse, men i stigende grad i dialog med forskningen, undervisningen, arkitekturen og på tværs af andre fagog sektorer.

»Der er behov for, at kunsten blander sig i både den offentlige debat og i tænkningen af ny viden, erfaring og løsninger på aktuelle samfundsudfordringer. Det gør man bedst i netværk med andre fagligheder og relationer. Derfor giver navnet ’Hub’ faktisk mening, selv om det måske lyder vel tech-agtigt. For en hub er netop en samling af forskellige energier«.

Har man som kunstner mange ressourcer og er overmåde ambitiøs, kan man som Olafur Eliasson og en lille håndfuld andre danske kunstnere ved egen drift opbygge et studie med mange ansatte, som arbejder på den måde.