De har besøgt over 100 restauranter i København på et år. Og de to anonyme anmeldere hyldes for deres »no bullshit«-stil

Makkerparret To Sultne Piger er trætte af polerede madfotos og overvurderede spisesteder, og de vil gerne videreformidle et ægte billede af deres restaurantbesøg. Med korte og kække madanmeldelser har de på under et år skrevet om mere end 100 restauranter og fået et voksende følge på Instagram. Men hvorfor skal vi overhovedet lytte til to anonyme amatører?