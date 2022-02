Det findes i London, Paris og New York. Og nu også i Svendborg

Danmarks Kostumarium åbnede sidste år på havnen i Svendborg. Initiativtageren har lavet kostumer til alt fra ’Harry Potter’ til ’Babylon Berlin’, og ambitionerne for det nye kostumemuseum er store. Men hvordan gør man det spændende at kigge på mannequindukker, og hvorfor skal vi overhovedet have et museum for skuespilleres aflagte tøj?