Skriv dine egne love og få dem forvandlet til poetik til ny udstilling i Nikolaj Kunsthal Har du en lovgiver gemt i maven? Fra torsdag 11. januar kan man få omdannet sine lovudkast til juridisk eller poetisk sprog ved en maskine i Nikolaj Kunsthal.

Når folketingets politikere vedtager landets nyeste love, står der et væld af jurister og fagkyndige bag, som har hjulpet til i den proces, hvor loven får sin præcise ordlyd.

Sproget er oftest kendetegnet ved at være kancellisprog - dét sprog, som os almindelige dødelige ikke forstår, som typisk består af lange og indviklede sætninger. Men nu kan en ny maskine give dig mulighed for at omdanne dine egne lovforslag til hard core law-sprog. Eller til poetik. Ja ja, kunst er det jo.

I installationen 'Law Shifters', der åbner i Nikolaj Kunsthal 11. januar og løbet indtil 1. april, kan du netop skrive din egen lov i helt almindeligt hverdagssprog og på et helt almindeligt stykke papir. Det kan f.eks. være en lov om kønsligestilling, klima, uddannelse eller hvad du nu selv mener, at politikerne har forsømt. Herefter puttes forslaget ilovmaskinen – en stor skulpturkonstruktion med et luftrørssystem, der sender alle love ind i en opsamlingsboks – og voilá. Nu aktiveres et oversætterteam af advokater, dommere og forfattere, og ud kommer et lovforslag skrevet i officielt juridisk sprog – eller som et digt.

»Med 'Law Shifters' ønsker vi at skabe en seriøs, men også humoristisk og kreativ måde at forholde sig til de eksisterende regler og lovgivninger i Europa på. Verden forandrer sig, så hvordan ser nye generationer på love og rettigheder, som i nogle tilfælde bygger på ideer og strukturer, der er årtier eller århundreder gamle?«, lyder det fra Andreas Brøgger, leder af Nikolaj Kunsthal, i en pressemeddelelse.

Den nye udstilling er skabt af den danske kunstner Stine Marie Jacobsen, der siden 2016 har arbejdet på sit internationale kunstprojekt af samme navn. Et projekt, der både er i dialog med og leverer modspil til de eksisterende love, og som derved giver almindelige borgere ret til at sætte direkte demokrati på dagsordenen.

'Law Shifters' åbner med fernisering 11. januar fra kl. 15-17, hvor der vil være taler, et glas til de tørstige og gratis adgang.

Nikolaj Kunsthal, Nikolaj Plads 10, 1067, Kbh. K.