Koncertaktuelle Tricia Boutté: Jeg glider ind i mørket, når jeg ikke har været ude at turnere i nogen tid I weekenden kan du få varmen med jazz, soul og blues, når den amerikanske jazzsangerinde Tricia Boutté fra New Orleans spreder sydstatsstemning i Pumpehuset under minifestivalen New Orleans New Year Jazz Event.

»It’s a wonderful place to go. No we never have ice or snow. Come on down to New Orleans«.

Tricia Boutté næsten brummer og brøler sangteksten ud i lokalet fra et sted helt nede i mellemgulvet, mens kroppen svajer i takt med det jazzede akkompagnement.

Hun står på en lille scene på bluesbaren Donna’s i den amerikanske havneby New Orleans. Hendes lange, løse silkekjole med flagermusærmer og et mønster af gule, hvide og sorte firkanter smyger sig om de brune former. Håret er sort og kruset, og makeuppen er tung. I ørerne dingler et par store runde guldøreringe.

Ved siden af hende sveder en jazzmusiker bag sin kontrabas, mens to andre puster kinderne op som balloner, hver gang de blæser nye jazzede toner ud af trompeten og trækbasunen.

Jeg er født uden evnen til at blive pinligt berørt. Jeg er klodset og falder tit, men jeg er ligeglad, og scenen er stadig det tryggeste sted, jeg overhovedet kan opholde mig

I et hjørne foran de sort-hvide billeder og lyskæderne på bagvæggen dasker en fjerde til sin hi-hat.

Seancen er en gengivelse af et YouTube-klip med den amerikanske jazzsangerinde Tricia Boutté.

I morgen og lørdag kan hun opleves på dansk jord, når Pumpehuset for sjette gang inviterer til New Orleans New Year Jazz Event.

Minifestivalens dampende jazz, streetfunk, blues og soul leveres blandt andet af danske Esben Just, Jazz Five og Oscar Mukherjee, og som en af New Orleans’ indfødte bidrager Tricia Boutté ikke kun med endnu mere jazz, men også stor autenticitet.

Selv i telefonen er stemmen mørk, hæs og soulfuld, da jeg fanger hende til en snak om fødebyen.

»Folk kender Hollywood-versionen af New Orleans og tror, der er voodoo, fest og musik på alle gadehjørner. Voodoo-delen er ikke særlig sand, men det er det med festerne og musikken til gengæld, for man kan finde livemusik alle ugens dage. New Orleans sover ikke, så det er et godt sted, hvis man ønsker at slippe for virkeligheden for en stund«, siger Boutté på forbindelsen fra hjemmet i Norge.

»Modsat den kunstige virkelighedsflugt, som folk eksempelvis dyrker i Las Vegas, finder man hverken blinklys, showgirls eller polerede produktioner i New Orleans. Der går man ind på klubben iført shorts og klipklapper, og det er ikke nødvendigt med glitter og glamour for at kunne feste døgnet rundt«.

Jazzens fødeby

Tricia Bouttés hjerte tilhører stadig New Orleans, men hun har valgt at bosætte sig i Norge på grund af det økonomiske og sociale sikkerhedsnet.

Derudover er hun gift med en nordmand, og så elsker hun vinter og sne, som »når helt op til røven«.

Helt præcist bor Tricia Boutté på øen Sula, som kun har lidt over 5.000 indbyggere, men til gengæld inkluderer de nogle af Norges allerbedste musikere, og for en kunstner som hende, støbt og formet af ’The Big Easy’, er musikken en livsnødvendig del af hverdagen.

Yndlingsnumre Tricia Bouttés tre yndlingsnumre, som minder hende om New Orleans: 'Southern nights', Allen Toussaint: »Teksten beskriver bare byen som ingen anden«. 'Fire on the Bayou', Neville Brothers: »Sangen rummer byens hjerte, sjæl og energi og eksemplificerer dens soulfulness og funkyness«. 'It's raining', Irma Thomas: »Vi kender en del til regn i New Orleans, men den sang er så varm for mig, og Irma Thomas er så New Orleans. Den rummer både en kærlighed og sorgfuldhed, hvilket New Orleans også repræsenterer for mig. Man kan ikke altid være sammen med sin første store kærlighed, fordi det er for svært, men New Orleans vil altid være min første store kærlighed«.

»Jeg plejer at sige til min mand, at jeg glider ind i mørket, når jeg ikke har været ude at turnere i nogen tid. Jeg bliver deprimeret, lunefuld og gnaven uden musik. Jeg kan være ekstremt dramatisk, og musikken er den bedste måde for mig at udtrykke mig på. Den og mad er mine to eneste afløb«.

Netop maden og musikken har Boutté taget med sig i flyttekasserne fra New Orleans.

I en by, som med tiden har huset både amerikanske, afrikanske, franske og spanske folkeslag, har især musikken og maden været en måde at forene de mange forskellige kulturer, for som Boutté påpeger, er sproget irrelevant, når det kommer til forståelsen af musik.

»Siden orkanen i 2005 (’Katrina’, red.), har stemningen ændret sig lidt i byen, og mange tilflyttere fra USA og resten af verden prøver at skabe deres egen version af New Orleans. Men de lokale er gode til at slå tilbage, så det er stadig muligt at finde det, som vi kalder ’The True Orleans’«, fortæller hun.

»True Orleans bunder i en ære og ydmyghed over for alle de ældre musikere, som har gjort New Orleans til et attraktivt sted for turister, der kommer for at høre musik. I New Orleans går man ikke kun til koncerter for at drikke sig fuld og snakke højlydt, men for at lytte og vise respekt for musikerne på scenen«.

Lyden af New Orleans

Hvordan vil du beskrive lyden af New Orleans?

»New Orleans er selvfølgelig jazzmusikkens fødeby, men det afrikanske, franske og spanske ophav har skabt en spændende blanding af afrikanske rytmer og klassisk musik. Blæseinstrumenter er helt nødvendige, og det er også absolut nødvendigt at have en stærk trommeslager med formidabel rytme. New Orleans-musik kan ikke have en shitty trommeslager. Stemningen i musikken er en kombination af glæde, mudder, sved, luftfugtighed og latter. Og så er den funky«.

Hvordan synes du, musikken i New Orleans har udviklet sig gennem årene?

»Mange tror, at traditionel jazz skal spilles på præcis samme måde som på de plader, de hører. Tone for tone og med fejl og det hele. Men unge musikere som eksempelvis fyrene i Jazz Five kan og skal ikke spille præcis som en musiker fra New Orleans. Man skal måske ikke begynde at lave hiphop-twists, men især jazzmusikken udvikler sig, fordi det er en improvisatorisk genre, og det er okay og stadig respektfuldt«.

Tryggest på scenen

Tricia Boutté er født i 1968 som enebarn af Woodstock-hippier. Hun voksede op i New Orleans med en stor musikalsk familie, som ud over forældrene og bedsteforældrene blandt andet talte ti onkler og mostre, hvoraf to af dem, Lillian og John Boutté, begge er professionelle sangere.

Barndommen blev fordrevet i kvarteret Tremé, som er hjemstavn for nogle af jazzens mest kendte og mest oldschool musikere, så musikken har altid været en naturlig del af Bouttés verden.

»Min mor har aldrig presset på, for at jeg skulle blive musiker. Det var noget, jeg selv besluttede, men hun opmuntrede til det«, siger hun.

»Da jeg fik lyst til at spille klaver som barn, sørgede hun for, at jeg fik klaverundervisning, og da jeg ville spille violin, skaffede hun mig en violin. Dernæst ville jeg prøve basun, men jeg var frygtelig dårlig til at spille på alle instrumenterne. Mine musiklærere blev ved med at spørge mig, om jeg ikke også sang, så jeg regnede ud, at jeg nok skulle holde mig til det«.