The Daily Show-værten Trevor Noah vil fylde Forum Den sydafrikanske komiker og tv-vært gæster hovedstaden til juni.

Da den legendariske tv-vært Jon Stewart i 2015 afslørede, at han efter 16 år i værtsrollen ville trække sig fra det populære satireprogram 'The Daily Show' på Comedy Central, blev der diskuteret højt og længe om, hvilken amerikansk komiker der mon var moden til at løfte arven.

Derfor kom det også som en overraskelse for mange, at valget endte med at falde på sydafrikanske Trevor Noah. Han var et forholdsvis ubeskrevet blad i USA og var af de fleste seere kun kendt for hans blot tre optrædener i rollen som en af programmets såkaldte seniorkorrespondenter.

Siden da har Trevor Noah siddet som anker bag skrivebordet i programmet, men derudover har han også haft tid til både at skrive bestseller-bøger og lave stand up-shows.

Sidstnævnte får et dansk publikum mulighed for at opleve 8. juni 2018, hvor Trevor Noah gæster Forum på Frederiksberg.

Noah udgav i 2017 sin niende comedy special, 'Afraid of the Dark', og om det netop er dette show eller nyt materiale, som Noah vil optræde med i Forum, er endnu uvist.

Til gengæld ved vi, at billetterne kommer til at koste 420 kroner + gebyr, og at de sættes til salg 18. januar kl. 10 via Ticketmaster.

Trevor Noah. 8. juni 2018 i Forum, Frederiksberg.