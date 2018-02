Vinterferie-inspiration: Her er de mest populære film i biograferne lige nu Når frosten bider fra sig, er der ikke noget mere tillokkende end at gå i biffen med popcorn i den ene arm assisteret med cola i den anden. Ibyen bringer her en liste over de mest sete film i øjeblikket.

Biograferne melder om højsæson-stemning, når vinterferien indtræder. Og det er da også en herlig måde at fortrænge kulden og bruge de mørke stunder til at forsvinde ind i (gode) filmfortællinger som en sand eskapisme fra hverdagens trivialiteter.

I den anledning har vi gjort det nemt for dig, der ønsker at få overblik over, hvilke film der særligt favoriseres i disse dage. Og man kan nærmest kun blive overrasket.

10. Call me by your name

Kilde: UIP

»’Call Me By Your Name’ er en beskrivelse af en sommer, hvor livet triumferende erotisk, smertefuldt og usikkert åbner sig for den unge Elio. Det er en film, som tør stemningen som det essentielle uden på noget tidspunkt at føles, som om der er tale om en halvgammel, støvet og demonstrativt frigjort film, der er blevet vristet fri fra 1960’erne eller 1970’erne«.

Sådan skrev Politikens anmelder og kvitterede med hele fem hjerter til Luca Guadagninos italienske kærlighedshistorie.

9 En Frygtelig Kvinde

Kilde: NORDISK FILM

En film, der haft en grundig tur i mediemøllen den seneste tid, er Christian Tafdrups portræt af, ja... en frygtelig kvinde. Filmen har delt vandene og har fået samtlige af landets feminister til at kalde En Frygtelig Kvinde for alt fra »En Frygtelig Film« til »kvindenedgørende«. Men hvorom alting er, så er den stadigvæk til at finde på en solid 9.plads.

8. 12 Strong

Kilde: NORDISK FILM

Kim Skotte var delvist imponeret over filmen om de 12 brave amerikanske soldater, der kort efter angrebet 11. september 2001 drog på ekstremt farefuld mission i Afghanistan for at hjælpe den hårdt pressede nordalliance med at stikke en kæp i hjulet på Taleban og Al-Qaeda. Blandt andet skrev han i sin anmeldelse, at:

»Det er faktisk en vild historie, og strabadserne og de mange kampe i det knastørre og barske bjerglandskab afvikles dygtigt og effektivt af Nicolai Fuglsig, der har lavet ’12 Strong’ som en rigtig mandefilm for hårde drenge«.

7. Jumanji: Welcome to the Jungle

Kilde: UIP

»Den største overraskelse ved den nye film om den eventyrlige parallelverden Jumanji er, at den ikke er så frygtelig, som jeg havde forestillet mig«, skriver Joakim Grundahl i sin trehjertede anmeldelse.

6. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Se traileren til 'Three Billboards outside Ebbing, Missouri' Kilde: 20TH CENTURY FOX

I britiske Martin McDonaghs forrygende sorte tragikomedie ’Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ kæmper Mildred Hayes med utraditionelle midler for at fastholde politiets opmærksomhed, da opklaringen af det bestialske mord på hendes teenagedatter trækker ud.

Politiet i den lille by er befængt med voldelige og racistiske politimænd, men efterhånden som konflikten spidser til, viser både virkeligheden og personlighederne sig at være mere sammensatte, end klicheerne om USA lægger op til.

5. Maze Runner 3: Dødskuren

Kilde: 20TH CENTURY FOX

»’Dødskuren’ er det stort anlagte og nærmest endeløse slutspil, der ikke blot bogstavelig talt tager en krig, men ubarmhjertigt udstiller sig selv som sekundavare sammenholdt med ’The Hunger Games’.«

Sådan skriver Kim Skotte i sin anmeldelse i filmatiseringen af James Dashners ’Maze Runner’-serie, hvor han gav to hjerter til filmen.

4. Darkest Hour.

Kilde: UIP

Når instruktøren Joe Wrights filmportræt af den veltalende britiske statsmand Winston Churchill er mere end almindeligt seværdigt, skyldes det Gary Oldmans bemægtigelse af sin hovedrolle. Filmen har høstet gode anmeldelser, hvilket cementerer dens vedholdende fjerdeplads.