Distortion løfter sløret for 12 nye artister til festivalen på Refshaleøen Princess Nokia, A$ap Rockys purunge protegé Smooky Margielaa og supertrioen AV AV AV er blandt de 12 nye navne, som i dag er blevet offentliggjort til Distortion-festivalen på Refshaleøen.

De seneste par år har Distortion Festivals sidste dage været dedikeret til Distortion Ø, som sædvanligvis foregår på Refshaleøen. Her får musikprogrammet et ekstra gear, og Distortiongæster kan danse helt til den lyse morgen uden af festen lukker og slukker kl. 22, som kommunen ellers har bestemt de andre dage inde på stenbroen. I år løber Distortion Ø fra 1.-2. juni.

Og så til dagens offentliggørelser: Distortion har netop løftet sløret for 12 nye navne til deres program for Øen, som blandt andet består af den fremadbrusende tomboy-rapper Princess Nokia. Hun indtager scenen fredag 1. juni og er særlig kendt for sine hektiske, flabede liveshows.

Også den 21-årige UK rapper IAMDDB deltager i festen på Ø med sine neo-soulede produktioner og aggressive trap, mens man også kan opleve britiske Yxng Bane,der leverer grimet afro-trap med hits som 'Froze' og 'Rihanna'.

Den yngste gut på listen må uden tvivl være Smooky Margielaa,der med sin kun 16 år er superstjernen A$ap Rockys unge protegé. For første gang gæster amerikansk-koreanske Raingurl Yaeji Distortion Ø. Både som DJ, producer og rapper har hun allerede manifesteret sit navn ved at forene musik fra undergrund og overgrund.

Også den danske trio Chinah liner deres eneste sommerkoncert op i år i København på Øen, mens også den evigt tilbagevendende trio AV AV AV giver koncert.

Du kan se det fulde program for Distortion her.

Distortion Ø, Refshaleøen, Refshalevej 163, 1432, Kbh. K.