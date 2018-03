Stor historiefestival indtager Øksnehallen med mere end 130 historiefokuserede programpunkter Historiefestivalen 'Historiske Dage' finder i år sted i Øksnehallen 10.-11. marts med et program, der spænder vidt og bredt og fokuserer på både stort og småt i historien.

I næste weekend kan du blive klog på hundredevis af nedslag i historien, når historiefestivalen 'Historiske Dage' indtager Øksnehallen med masser af historiefokuserede arrangementer og aktiviteter 10.-11. marts.

Her kigger blandt andet Pulitzerprisvinder Anne Applebaum forbi og fortæller om Stalins folkemord i Ukraine, mens Adam Holm og Klaus Wivel tager publikum tæt på Syriens hovedstad Damaskus før og nu.

De små kan opleve Sigurd Barret fortælle om den danske kongerække med sang og musik og fodboldfans kan høre, hvordan den måde, vi spiller fodbold på i Danmark, er formet af nederlaget på Dybbøl.

I den kønspolitiske ende af programmet kan man for eksempel få et indblik i seksualundervisningens historie forud for 1970 - blev det anset som forplantningslære, forbudt og folkeoplysning? Og så modererer Clement Kjærsgaard en debat mellem tre museumsdirektører om, hvorvidt kultur kun er for kvinder, og hvad der skal til for at mænd og unge går tager på museusmtur.

Ja, programmet er omfangsrigt og byder på lidt til enhver smag og til alle aldre.

Der er samlet set mere end 130 optrædener, debatter, samtaler og foredrag på de fire scener og samtidig mere end 60 stande, hvor forlag, foreninger og forhandlere inviterer publikum til aktiviteter og samtale.

Historiske Dage fokuserer i modsætning til mange andre historiefestivaler på historien overordnet set og stirrer sig ikke blind på én historisk periode. Der er altså ikke det, der er for stort eller småt til at komme på programmet.

Dog markerer 2018 jubilæumsåret for i hvert fald tre historiske og betydningsfulde begivenheder, der har fået ekstra plads i programmet:

Det er 400-året for Trediveårskrigens udbrud og 100-året for 1. verdenskrigs afslutning, der samtidig blev begyndelsen på det statssystem, som vi kender i dag. Derudover er det 50-året for ungdomsoprøret 1968, hvor autoriteter, professorvælde, kønsroller, krig og imperialisme mødte modstand fra den protesterende ungdomsgeneration.

Festivalens formål er at øge publikums bevidsthed om, hvem vi er og hvad der har formet os, og ikke mindst hvad, der der påvirker os og skaber forandringer og udvikling. For at forstå nutiden og forandre fremtiden, må man kende fortiden, som man siger.

Billetter til Historiske Dage koster 120 kr. for 1 dag og 180 kr. for begge dage i forsalg (hhv. 140 og 200 kr. i døren). Der er dog rabat til børn, studerende og familier.

Historiske Dage 2018. 10.-11. marts. Øksnehallen, Kbh. V.