Lucia Odooms koncertanbefalinger: Det 82-årige kvidrende ikon Shirley Collins spiller sjælden koncert i Kunsthal Charlottenborg Musikanmelder Lucia Odoom har fundet tre koncerter, der i løbet af de næste par dage kan opleves forskellige steder i hovedstaden.

Sange til forfædrene med et kvidrende ikon

Den 82-årige sangerinde Shirley Collins kan betragtes som en foregangskvinde for de markante folksangere, der især blomstrede op i 1960’erne og 70’erne.

Hun voksede op med bedsteforældre, der sang gamle folkeviser, som sad fast i hendes sjæl, da hun i 50’erne begyndte at lave musik. For nogle kan Shirley Collins’ musik godt virke lidt bedaget sammenlignet med store ikoner som Joan Baez, men der er guld at finde på hendes enkle og smukke album ’The Power of the True Love Knot’ fra 1968.

Shirley Collins stoppede i en årrække med at synge grundet en stor følelsesmæssig krise, men i 2016 udgav hun sit første album i 38 år, der bærer titlen ’Lodestar’. Forinden koncerten kan man se dokumentarfilmen ’The Ballad of Shirley Collins’ i forbindelse med CPH:DOX .

Shirley Collins & The Lodestar Band. 25. marts kl. 21. Kunsthal Charlottenborg, Kbh. K .www.alicecph.com

Den varmeste lyd med distinkt irsk stemme

Den 24-årige sanger og rapper Rejjie Snow er fra Dublin og laver musik, der er en hybrid mellem soul og hiphop.

Han læner sig helt tilbage i en varm og karismatisk signaturlyd, der byder på alt fra fuglekvidder og hiphopbeats til stueorgel og tung bas. Han både synger og rapper ubesværet og legende. Han indskriver sig i en bølge af alternative unge rappere, der flyder mellem sang og rim og eksperimenterer med dagdrømmende og eskapistiske musikuniverser.

Hans debutalbum, ’Dear Annie’, lyder lidt som hiphopudgaven af ’Troldmanden fra Oz’. Man følger bare den store gule vej ind i Snows sangunivers og kommer lidt småeuforisk ud på den anden side. Han kaster sig tilmed ud i fransk skønsang, hvilket giver albummet en småforelsket fransk 60’er-poppet grundtone.

Rejjie Snow. 24. marts kl. 20. Pumpehuset, Kbh. V. www.Pumpehuset.dk

Den sanseudvidende og aparte pop

Fredag aften byder Aveny-T på tre koncerter i samarbejde med CPH:DOX-festivalen.

Her kan man opleve Cæcilie Trier spille en koncert, hvor hun løfter sløret for sit kommende album. Hun er allerede nu aktuel med sin nye single, der bærer titlen ’Red Dragon’, der byder på stemningsfuld akustisk guitar og korkollager. Derudover får hun besøg på nummeret af sangerne Soho Rezanejad, Coco O., Puce Mary, Lars Trier og Mc Boli.

Ud over CTM kan man opleve debutanten Irrelevantbitch101, som er ude med sin første ep, ’Fresh Meat’, på det eksperimenterende pladeselskab Escho. Tredje navn på plakaten er den elektroniske musiker Jakob Littauer, som laver underspillet, men hyperpoppet og euforiserende elektronisk musik under aliasset Yangze.

CTM, irrelevantbitch101 og Yangze. 23. marts kl. 21. Aveny-T. Frb. C. www.aveny-t.dk