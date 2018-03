Fra kastanjemord til valnøddefødsel: Kom med til indvielse af nyt valnøddetræ på Enghave Plads Siden det legendariske Kastanjetræ blev fældet tilbage i 2011 i forbindelse med metrobryggeriet ved Enghave Plads, har mange Vesterbro-borgere savnet et genkendeligt fyrtårn på pladsen. Men nu er der noget at se frem til.

Det var vemodigt og sørgerligt. Et træ er nemlig ikke bare et træ, hvis man skal tro lokale Vesterbro-borgere, der boede klos op af det sagnopspundne Kastanjetræ, der fungerede som sær- og kendetegn for (det gamle) Enghave Plads i mere end 114 år.

Derfor skabte fældningen af træet i 2011 da også palaver og protester, for hvorfor skulle man skille sig af med noget, der var så stort og flot?

Netop det spørgsmål har forfulgt Metroselskabet siden 2011, hvor 'Kastanjemordet' fandt sted. Nu, 7 år senere, har Københavns Kommune i samarbejde med selskabet fået en ny idé, der forhåbentligt vil falde i god jord hos de fleste lokale træ-fans.

Fredag plantes der et nyt træ på pladsen – et 50 år gammelt og cirka 10 meter højt valnøddetræ. Træet køres ind på pladsen i morgen, fredag 23. marts, og det fejres kl.12, når elever fra Tove Ditlevsens Skole sammen med overborgmester Frank Jensen fylder hullet med jord.

Skulle man være særligt forundret over, hvorfor valget er faldet på et valnøddetræ, er det ifølge Metroselskabet umuligt at plante kastanjetræer i Københavnsområdet, da disse er mere tilbøjelige til at være udsat for bakterieangreb og derfor går i forrådnelse.

Indvielse af valnøddetræ kl. 12, Enghave Plads 1670, Kbh. V