Drengepop og gratis øl: Hypede Barselona giver mini-koncert i tøjbutik på Vesterbro Onsdag slår den unge fremadstormende duo vejen forbi Soulland-butikken for at spille koncert og sætte krusseduller på deres nye dobbelt-vinyl.

Det er ikke kun musikken, der skal spille, hvis man vil være en stor stjerne på musikkens himmel. Klunset skal også danne en vis harmoni.

Når duoen Barselona onsdag 19. april fra kl. 17 spiller akustisk pop up-koncert i Soullands butik på Gammel Kongevej, går det hele op i en højere enhed.

Anledningen er gruppens nyeste ep 'Sommerkys', som udkom for en måned siden. Onsdag er der mulighed for at få fingrene i et fysisk eksemplar af deres naive drengepop - og en signatur, hvis man er flink. Til lejligheden har Tuborg været generøse nok til at levere arsenaler af kolde øl, så ingen går tørstige hjem.

Barselona, der består af sanger Rud Aslak og musiker Rasmus Theodor, er netop i gang med en turné rundt i hele kongeriget og spiller desuden på Heartland Festival senere på året.

Koncert. Onsdag 19. april kl. 17.00-19.00. Entré: gratis. Soulland Store, Gammel Kongevej 41, København V.