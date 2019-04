International virksomhed sender 250 elløbehjul på gaden i København

Det er svært ikke at lægge mærke til de mange elløbehjul på Københavns cykelstier, og nu kommer der 250 flere til udlejning.

Det internationale selskab Lime, der har transporttjenesten Uber og Google i ryggen, sender i dag de nye elløbehjul på gaden. Det skriver Berlingske.

Lime forsøgte sig første gang i oktober, hvor de efter fire dage måtte trække løbehjulene tilbage, efter at løbehjulene var blevet erklæret ulovlige. I mellemtiden har Folketinget gjort løbehjul som transportmiddel lovlige i et forsøgsperiode på ét år.

Siden lovliggørelsen 17. januar, har selskaberne Voi og Tier haft løbehjul på gaden, men Københavns Kommune undersøger stadig, hvordan man skal regulere de nye udlejningstjenester.

»For os er det helt tydeligt, at der er stor efterspørgsel efter udlejning af løbehjul i København, og vi kan se, at folk i tusindevis allerede bruger transportformen«, siger Niklas Joensen, som er landechef for Lime i Danmark, til Berlingske.

Havde håbet at regulering var på plads

Siden løbehjulene blev lovliggjort i januar i år, har Lime ifølge landechefen været i dialog med både Københavns Kommune og Transportministeriet.

»Vi havde håbet, at reguleringen var faldet på plads. Men nu er fire måneder ud af tolv gået, og noget tyder på, at reguleringen ikke er på vej lige foreløbig. Så vi kan ikke blive ved med at vente«, siger han.

Der har tidligere været kritik af elløbehjul, fordi de ofte bliver opstillet uhensigtmæssige steder i byen til gene for fodgængere.

På sin hjemmeside skriver tyske Tier, at parkeringerne ikke må spærre fortovene, men efter at Politiken i sidste uge kunne dokumentere, at de alligevel stod midt på fortovet kaldte selskabet det for »en fejl«.

Et andet kritikpunkt mod elløbehjulene er, at de ofte bliver efterladt på gader og stræder, og den kritik vil Lime forsøge at gøre noget ved.

Udlejningstjenesten, som allerede er på gaden i over 100 byer rundt om i verden, vil ifølge Niklas Joensen blandt andet undlade at stille elløbehjul i Indre By, men kun i udkanten. Desuden vil de afsætte personale til at indsamle de løbehjul, der måtte bliver efterladt.

Vil gerne skubbe på

Udlejningstjenesten sender de 250 elløbehjul på gaden samme dag, som Transportministeriet afholder en workshop for de operatører, der udlejer elløbehjul og delecykler uden at have et fast udlejningssted.

»Vi vil gerne skubbe lidt på for også at deltage i det møde, og det er også én af grundene til, at vi lancerer i dag«, siger Niklas Joensen til Berlingske.

Uanset om de bliver inviteret med, har Lime dog til hensigt at blive i København.