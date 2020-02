Stor restaurantkæde overtager: LêLê lukker restauranter på Vesterbro og Østerbro

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

LêLê lukker sine to restauranter på Østerbrogade og Vesterbrogade.

Det skriver kæden på Facebook.

Kædens tre LêLê Street Kitchen-steder på Amager, i lufthavnen og på Fisketorvet vil stadig være åbne, ligesom kæden fortsat vil sælge takeaway i supermarkeder.

Restauranterne på Østerbro og Vesterbro er solgt til restaurantkæden Cofoco, oplyser Dan Bång, direktør i LêLê til Ibyen. Han vil ikke uddybe, hvorfor restauranterne er solgt og henviser til Cofoco for flere informationer om fremtiden.

Cofoco vil fremover drive restauranterne under andet navn end LêLê, oplyser Bång.

Økonomisk stormvejr

LêLê-kæden har det sidste halve år været ude i et økonomisk og pr-mæssigt stormvejr.

Selskabet indgav 14. oktober 2019 indgav konkursbegæring. 17 års arbejde for hendes tre brødre og hendes forældre var forbi. Selskabet havde en gæld på 12 millioner kroner.

Foto: Martin Lehmann Friske forårsruller, pho-supper og en generøs brug af urter var blandt de vietnamesiske smage, som LêLê var med til at introducere københavnerne for.

Friske forårsruller, pho-supper og en generøs brug af urter var blandt de vietnamesiske smage, som LêLê var med til at introducere københavnerne for. Foto: Martin Lehmann

Dagen efter stiftede Anh Lê sammen med sin bekendt, tøjmillionæren Per Ulrik Andersen, der har tjent sine penge på mærket Samsøe og Samsøe, et nyt firma, der skal drive virksomheden videre.

Per Ulrik Andersen købte for 5,5 millioner kroner brandet LêLê ud af konkursboet. Anh Lê stillede sikkerhed i sit hjem på 2,85 millioner, der også skal bruges til at drive og udvikle firmaet.

Men efter få uger trak hun sig fuldstændigt fra firmaet som ejer, som hun fremover kun skulle være konsulent for for at sikre, at maden fortsat smagte som den havde gjort.

Ibyen forsøger i øjeblikket at få en kommentar fra Cofoco.