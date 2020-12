Så er der igen ensretning omkring Søerne i København

Som følge af højt smittetal og nye coronarestriktioner bliver ensretning for gående omkring Peblinge Sø og Sortedams Sø i det indre København genindført, skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Ensretningen kommer også til at gælde for volden på Christianshavn.

»Vi er jo i en periode, hvor retningslinjerne fra regeringen først og fremmest siger, at vi skal forsøge at blive hjemme og holde os på afstand af andre. Men rigtig mange borgere vil jo trods alt gerne ud og have noget frisk luft og få lejlighed til at gå en tur. Og der vil vi gerne tilbyde de borgere, der har brug for at være ekstra trygge ude i byrummet, nogle steder i byen hvor man kan være ekstra sikker på at kunne holde afstand til andre«, siger Jakob Hjuler Tamsmark, chef for Teknik- og Miljøforvaltningens coronateam.

Sankt Jørgens Sø er undtaget – indtil videre

I marts indførte Københavns Kommune også ensretning omkring Peblinge Sø, Sortedams Sø og Sankt Jørgens Sø i København. Det blev dog ophævet i efteråret, men er altså nu blevet genindført for Peblinge og Sortedams Sø. Dermed er Sankt Jørgens Sø endnu fritaget for ensretningen.

»Men det er klart, at hvis vi senere hen kan se, at der er mere trængsel omkring Sankt Jørgens Sø end godt er, har vi også mulighed for at gå ind og kigge på lige præcis den strækning«, siger Jakob Hjuler Tamsmark.

Samtidig holder kommunen øje med andre populære mødesteder. Det gælder Amager Strandpark og Damhussøen, hvor der tidligere har været henholdsvis cykelregulering og ensretning. Indtil videre er dog ingen forventning om at indføre ensretning flere steder i byen, beskrives det i meddelelsen.

Ensretningen er med uret rundt om Søerne. På volden er det fra Torvegade mod Amager Boulevard og Langebro. Teknik- og Miljøforvaltningen er på vej med skilte, som skal hjælpe de gående med at følge den rigtige retning, lyder det i pressemeddelelsen.

