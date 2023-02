Nogle elsker at sidde hjemme og studere, mens andre hurtigt kan føle sig som en sofakartoffel med en evig trang til overspringshandlinger.

Hvis du er en af dem, der har en rygrad som en vandmand (vi rækker hånden op her), er det en god idé at sætte sig ud i byen og studere. Spørgsmålet er bare: Hvad er de bedste rammer for dig? Og hvor finder du dem?

Her viser vi vej til nogle af Københavns bedste studiespots – fokus er på dem, der ikke er knyttet til et universitet. Listen er ikke udtømmende, men giver et godt overblik. You’re welcome.

Husk også at læse vores store guide til takt og tone på læsesalen her.

Det Kongelige Bibliotek

Hvis du altid gerne har villet studere på Hogwarts.

På DetKongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant, finder du Læsesal Nord. En læsesal til dig, der ønsker at studere i mere eventyrlige rammer. Salen har en dæmpet belysning og er prydet med høje søjler, store bogreoler, smaragdgrønne tæpper og fine, små lamper på mørke egetræsborde. Her værner man om stilheden, og det er derfor et godt sted at tage hen, hvis man vil fordybe sig.

Et minus er, at turister og Instagram-glade københavnere har en tendens til at fise gennem salen for at få lidt ekstra lækkert til grammen, hvormed stilheden brydes. Men bare rolig, her har skyggefolket din ryg, hvorfor et par ’shhh’ ofte sendes gennem lokalet.





Bliver du for distraheret af den dunkle belysning og spekulationer om, hvorvidt du hører til Slytherin eller Gryffindor, anbefaler vi dig at søge mod en af stedets andre tre læsesale Øst, Vest og E/F Vest. Disse læsesale har moderne interiør og byder på en del mere lys på grund af de store vinduespartier. Kommer du for at lave gruppearbejde, kan du søge mod Informationssalen eller et af de andre mindre studieområder.

Kaffepriser: Du kan købe kaffe i husets café, Madkartoteket. Det er dog ikke helt billigt; en lille filterkaffe koster 29 kroner. Er det for meget, anbefaler vi, at du tager din egen termokop med.



Wi-fi: Yes, det trådløse netværk Eduroam. Virker upåklageligt.



Handikapvenligt: Ja, i indgangen til Den Sorte Diamant og biblioteket er der svingdøre, hvorigennem man som kørestolsbruger også kan få adgang.



Kan jeg få en plads? Den gamle læsesal bliver hurtigt fyldt op, men vi har endnu ikke oplevet ikke at kunne få plads på nogen af læsesalene.



Hvor: Søren Kierkegaards Plads 1, København K.

Paludan Bog & Café

Hvis du er pjattet med den hjemlige hygge.

Vægter du at studere i hyggelige omgivelser, er Paludan Bog & Café stedet for dig. Nyd stearinlysene på bordene, det gamle interiør og de store reoler med et hav af forskellige bøger. På Paludan kommer folk for at studere, men også for at drikke en kop kaffe eller spise en frokost (til vanlige cafépriser vel at mærke), hvilket skaber en hyggelig atmosfære.

Nogle har detmed at dyrke Paludans hjemlige vibe en anelse for meget. Oplev eksempelvis to piger, der fører en højlydt samtale om weekendens skuffende scoring, én, der spiller skak på sin computer og ud fra et dårligt træk er ved at flække det fine egetræsbord, eller dem, der føler, at bogcaféen byder op til at smide skoene 0g lufte fusserne. Det hele har unægtelig sin charme, men kan også være en anelse distraherende. Så det er måske ikke det bedste sted at søge hen, hvis du er i gang med en dybdegående analyse.

Kaffepriser: 20 kroner for en stor filterkaffe.



Wi-fi: Gratis wi-fi, men det er ikke altid, det dur.



Handikapvenligt: Ikke synderligt. En kørestol kan måske lige komme ind på stueetagen, men da der kun er trapper til over- og underetagen på Paludans, kan man ikke bevæge sig rundt med kørestolen.



Kan jeg få en plads? Stedet åbner klokken 9.00, og kommer du omkring 9.30, er der typisk fint plads. Men vær forberedt på, at der ofte kan være proppet, hvis du kommer efter 10.00. Yderligere skal du være opmærksom på, at det ikke er tilladt at arbejde og studere med en computer fra fredag klokken 17.00 til søndag klokken 16.00.



Hvor: Fiolstræde 10, København K.

Biblioteket på Rentemestervej

Hvis du alligevel skulle forbi Demokrati Garage.

Du er en af dem, der synes, Indre By er et hæsligt sted, og at Vesterbro er ved at være passé. Ifølge dig er Nørrebro og Nordvest vejen frem, hvorfor du var helt ekstatisk, da vi skrev en guide til Rentemestervej. Derfor skal du sætte retning mod biblioteket på Rentemestervej. På 2. etage er der flere hyggelige læsemiljøer, hvor du kan sætte dig og studere. Der plejer at være fint med ro.

Har du brug for et skud kaffe eller en frokost, ligger Flok Kantine i bibliotekets stueetage. Her får du serveret kaffe fra risteriet La Cabra og brød fra bageriet Flere Fugle, som vores caféanmelder gav hele fem hjerter efter sit besøg. Priserne matcher kvaliteten, hvilket kan være et minus for den økonomisk pressede studerende.

Et plus ved biblioteket er, at det ligger en spytklat fra Demokrati Garage, hvor du alligevel skal mødes med dine venner til demokratifitness senere.

Kaffepriser: Københavnerpriser, som vi elsker og hader dem.

Wi-fi: Yes, og det fungerer uden problemer.

Handikapvenligt: Ja, på stort set alle biblioteker er der taget højde for kørestolsbrugere.



Kan jeg få en plads? Du kan stort set altid finde et sted at sætte dig, men hold dig til 2. sal, hvis du vil have stilhed.



Hvor: Rentemestervej 76, København NV.

Hovedbiblioteket

Hvis du vil have et studiespot med en central placering.

Mange har en tendens til at søge mod biblioteker, når de skal studere. Og er du samtidig en af dem, der gerne vil holde dig i Indre By, er Hovedbiblioteket et godt studiespot. Du kan sætte dig flere steder, og oppe på tredje sal finder du såvel et specifikt studiegruppeområde som individuelle studiepladser.

En bonus ved de individuelle pladser er, at alle bordene har en indbygget stikkontakt. Der er ingen, der synes, det er sjovt at sidde på gulvet i et afsides hjørne for at få juice på sin computer.

Til info er der ikke ligefrem stille på Hovedbiblioteket. Grundet de evigt kørende rulletrapper, mennesker på alle etager og diverse events kan man ikke forvente et lavt lydniveau. Når det kommer til kaffen, fås den i stueetagens kaffebar. Er du presset på økonomien, er der også en Netto fem minutter fra biblioteket; der er ingen skam i Wiener-iskaffe og croissanter fra Nettos brødstander.

Kaffepriser: Køb det i stueetagen hos Democratic Coffee til almindelige cafépriser. Eller søg mod Netto.

Wi-fi: Gratis wi-fi til alle, men det kan være rimelig langsomt til tider.



Handikapvenligt: Ja. Hovedbibliotekets indgangsparti ligger i gadeniveau og er forsynet med kontakter, der kan sætte svingdørens hastighed ned. Der er også elevatoradgang til alle etager.

Kan jeg få en plads? Ja, men du skal være der forholdsvis tidligt. De gode studiepladser (dem med stikkontakter) ryger hurtigt.

Hvor: Krystalgade 15, København K.





Studenterhuset

Hvis du dyrker dit image som studerende.

Stedet for dig, der gerne vil omgive dig med andre studerende. Et studiespot med en we’re all in this together-mentalitet. På Studenterhuset finder du en afslappet stemning, og selv om der ofte spilles musik på anlægget, er der ro nok til, at du kan sidde og læse. Særligt oppe på første sal, hvor der er deciderede studiepladser og et lavere lydniveau.

Noget særlig fedt ved dette studiespot er, at en gruppe ofte kan finde pladser til alle. Et andet plus er caféen. Til studentervenlige priser kan du få fyldt kaffedepoterne op eller nyde en fyraftensøl som et lille klap på skulderen for dagens gode arbejde.

Kaffepriser: En kande sort kaffe koster 40 kroner. Ønsker du en latte eller lignende, koster det 26 kroner, hvis du har studiekort.



Wi-fi: Ja, men det virker ikke altid supergodt, hvorfor man kan blive nødt til at lave internetdeling. Not hot.



Handikapvenligt: Ja.Hvis du har et KU-id-kort, kan du tage elevatoren til caféen på første sal, hvor der også er et handikaptoilet. Hvis du ikke er KU-studerende, kan du skrive til Studenterh