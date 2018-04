Balletgyser: »Jeg tror på den ærlighed og sårbarhed, der er i mit arbejde, og som forhåbentlig adskiller sig fra andre« 31-årige Liam Scarlett er manden bag balletgyseren 'Spar Dame'. Han har i flere år selv optrådt som balletdanser, men har nu skiftet pladsen i rampelyset ud med pladsen som koreograf. I morgen aften har 'Spar Dame' premiere på Det Kgl. Teater.

Manden bag balletgyseren ’Spar Dame’ hedder Liam Scarlett. Den blot 31-årige Scarlett er uddannet fra The Royal Ballet School i England, og han er både koreograf og danser, men har siden 2012 droppet dansen for at fokusere på koreografien fuld tid.

Nu er han kommet til Det Kgl. Teater i København for at lave en opsætning af den dramatiske fortælling om ’Spar Dame’, der er skrevet af Ruslands store nationaldigter, Aleksandr Pusjkin. Her kombinerer Scarlett to modsatrettede ting: gys og ballet.

»Nogle gange kan de mest skræmmende og uhyggelige ting fortalt på en meget smuk måde skabe en fantastisk og overnaturlig arena at arbejde i, selv om det er en mærkelig sammensætning. Jeg elsker at gøre det, for det ændrer publikums opfattelse«.

Trinende er nøje tilpasset danseren

Da Liam Scarlett selv har været danser, ved han nøjagtig, hvordan det føles at skulle lære koreografi i en gruppe og som solist. Den viden prøver han at bruge så godt som muligt i sit arbejde som koreograf, og dansernes velbefindende er meget vigtigt for ham.

»Jeg skaber stykket ’på’ danserne, og jeg vil gerne have dem til at være en stor del af processen for at være sikker på, at de føler sig trygge og sikre på det, de laver. Jeg vil have dem til at yde deres bedste, så når de træner, vil jeg have så mange input fra danserne som muligt. Koreografien er formet efter deres kroppe, så jeg vil hellere have det bedste i dem i stedet for bare at lave noget, der kunne være lavet til alle mulige andre«.

Barren skal konstant højnes

Hvad enten man er danser, koreograf eller en anden form for kunstner, tror Scarlett, at man har brug for at blive presset lidt. Derfor prøver han konstant at højne barren, hvis han ser, at noget er for let. Det er fedt at holde tingene livlige, på kanten og en smule instinktive, synes han. Og når han koreograferer, tænker han faktisk ikke så meget.

»Jeg følger meget mine første indskydelser og instinkter, for de er som regel de bedste, lige gyldigt hvilken situation der er tale om. Det er ligesom at vælge tøj om morgenen: Det er altid det første, man ender med at gå med, og jeg tror, det er det samme med kunstneriske beslutninger. Til at begynde med prøver jeg at bruge det, der falder mig ind naturligt, og bygge det op, i stedet for at udvikle variationer. Og jeg tror, at danserne er ved at have fanget den også«.

Hvad er det så, Liam Scarlett kan, som andre koreografer ikke kan? Efter lidt forfjamsket tænketid svarer han:

»Der er lidt af mig i alt det, jeg laver. Det kan alle måske ikke få øje på, men jeg tror på den ærlighed og sårbarhed, der er i mit arbejde, og som forhåbentlig adskiller sig fra andre. Og så er det fedt at have en dygtig, responderende gruppe af folk foran mig, der sender det hele tilbage mod mig i stedet for blot at se deres eget arbejde i et spejl«.