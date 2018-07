Monna Dithmers anbefaler: Oplev teater under åben himmel Rævestreger i Slotsgården, anti-age-teater i Kongens Have og dans i det fri - det er bare med at komme ud og opleve København i ferien.

Dans i det fri.

Lyder det som en skør idé at stige ud af sengen en tidlig sommermorgen for at overvære et danseritual i det fri? I slutningen af måneden er chancen der med ’9000 Steps’. Her vil seks dansere bevæge sig rundt i en glidende strøm af kurver og linjer, som langsomt aftegner sig helt konkret der, hvor de danser.

Dansen finder nemlig sted på et ton jord, salt eller sand, alt efter om det foregår på Amager Fælled, Ofelia Plads eller Amager Strand, og danserne vil med de spor, de afsætter, efterhånden få et helt billedværk til at tone frem. Bag det stedsspecifikke værk står den belgisk-australske koreograf Joanne Leighton, og byrumslaboratoriet Metropolis er arrangør.

Hvis man er mere til skumring end til morgengry, finder ritualet også sted om aftenen. Der er gratis adgang, uanset om du er A- eller B-menneske.

9000 steps. Metropolis, Naturpark Amager, 31. juli kl. 19.30 og 1. august kl.7.30. Til 5 august.

Anti-age-teater

Kom og mød Brødrene Young i Kongens Have og bliv kureret for rodløshed og modløshed og frygten for at blive gammel. Hvordan man kan blive ’Forever Young’, har de tre hvidkitlede brødre i det pengeglade medicinalfamiliefirma helt styr på i den gakkede, fysiske stil, der kendetegner sommerforetagendet Teatret Brændende Kærlighed, der med 32 år på bagen og Annegrete Kraul som langtidsholdbar manuskriptleverandør igen i år huserer på Valnøddeplænen i den gamle have.

Som altid er Jens Kløft i aktion, men nu sammen med Søren Møller, der er ny i foretagendet, mens Glenn Ziqver Xavier er med for anden gang.

Trioens mirakelmikstur, fup og fiduser kan få bugt med hver en rollatortruet skabning, og om ikke andet skal ’Forever Young’ nok vise sig at være en effektiv humørpille til børn og fjollede sjæle. Ovenikøbet er det ganske gratis. Med garanti for trutmund og tynde lår!

Forever Young. Teatret Brændende Kærlighed, Kongens Have, til 22.7., derefter turné.

Rævestreger i Slotsgården

Mens københavnerne har Grønnegårds Teatret, hvor man hver sommer kan nyde en klassiker og en picnic, er der i Odense siden 2012 vokset en livskraftig pendant frem i form af Teatret Slotsgården, der spiller i Slotsgården ved Odense Slot.

Ideen er den samme, klassikere i det fri, men profilen er yngre og mere løssluppen med et hold unge talenter i spil. I år gælder det begge steder franske Molière, men hvor Grønnegårds Teatret opfører den sorttonede komedie ’Misantropen’, går Teatret Slotsgården løs på de rene komedieløjer i ’Scapins rævestreger’.

Her går den forførende frække tjener Scapin i aktion for at klare ærterne for to hjælpeløse rigmandssønner, der har forelsket sig til op over begge ører i hver sin sigøjnerske, selv om deres gnavpottefædre har planlagt anderledes passende giftermål.

Det er instruktørtalentet Johan Sarauw, der for nylig stod for ’Noget om helte’ på Nørrebro Teater, som holder styr på løjerne. I år har Teatret Slotsgården udvidet spillerummet, idet Scapin og co. også tager et smut til Kunstens amfiscene i Aalborg 25.-29.7.

Scapins rævestreger. Teatret Slotsgården, Odense Slot, 21. juli-18. august.