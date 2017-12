Danskere: Børn har for meget magt, og de yder for lidt Et stort flertal af danskerne mener, at børn generelt er respektløse, og at de har taget magten over deres forældre, viser en ny holdningsundersøgelse.

Børnemagt Børn er familiens nye magthavere. De afgør, hvad der skal på middagsbordet, og hvor sommerferien skal gå hen. Far og mor ordner huspligterne og er chauffører til skole, fodbold og svømning. Men handlerdet om børnenes magt eller forældrenes afmagt? Politiken har de seneste dage blandet andet skrevet om, hvorfor forældreskabet er så pokkers svært, og så har vi talt med en mor, der har været på forældrekursus.

Nutidens danske børn får for meget og yder for lidt. Det mener et stort flertal af danskerne, viser en ny holdningsundersøgelse, som Megafon har lavet for Politiken og TV 2. 60 procent finder, at børnene har for meget magt i familien, og at der bliver stillet for få krav til dem, mens hele 71 procent mener, at børnene har for lidt respekt for autoriteter. 65 procent står på, at børn burde have flere pligter i hjemmet, end de har i dag.

Men er nutidens børn så slemme, eller er det et fortegnet billede skabt af en barsk offentlig debat om opdragelse?

»Det her kommer ikke ud af den blå luft. Det er rigtigt, at mange børn har fokus på sig selv og har svært ved at begå sig i fællesskaber«, siger sociolog Birthe Linddal, som bl.a. beskæftiger sig med familiestrukturer og moderne livsformer.

»Mange forældre opdrager deres børn til, at de er selvstændige individer med ret til deres egen mening, og at ’i vores familie sætter vi selv reglerne’. Men når man i det ene hjem må sige ’fuck dig’, ’tissemand’ og ’røvhul’, mens man i det andet hjem under ingen omstændigheder vil høre den slags ord, så bliver det rigtig svært for børn at navigere i. Der er en tendens til, at de fælles rammer og regler, som man tidligere havde for, hvordan man opfører sig, er blevet nedbrudt«.

Der var nogle ting, der var bedre i gamle dage

En anden årsag er børns udbredte skærmbrug, mener Birthe Linddal. Når børn spiller på computer eller iPad i stedet for at lege, så får de ikke den afgørende relationstræning, der skal til for at kunne indgå i fællesskaber på en respektfuld og givende måde. Birthe Linddal understreger, at hun ikke er ude på at forherlige gamle dage, men der var alligevel nogle ting, der fungerede bedre.

»Der mangler autoriteter, som børn kan se op til og lære af. Problemet er ikke så meget, at børn har mistet respekt for autoriteter; problemet er, at ingen vil påtage sig den nødvendige autoritet. I skolen vil lærerne helst være venner med børnene, og forældrene er ofte så pressede af egne ambitioner og halvdårlig samvittighed over, at de ikke har tid nok til deres børn, at de forhandler og glatter ud i stedet for at stå fast, så snart der opstår en konflikt«, siger hun og pointerer, at hun taler i meget generelle vendinger, og at der også er en ressourcestærk klasse, hvis børn er både høflige og fællesskabsorienterede, men at de desværre har en tendens til at klumpe sig sammen i enklaver omkring privat- og friskoler eller i ghettoer med høj social kapital i stedet for at være med til at påvirke samfundet som helhed ved at bakke op om folkeskolen.

Lektor i barndomshistorie Ning de Coninck-Smith fra DPU vil ikke gøre sig til dommer over, om børnelivet var bedre eller værre for år tilbage, men hun betegner det som en klassiker, at den ældre generation har et skeptisk øje på den yngre.

»Det minder mig om i 1968, da Københavns Kommune indsamlede pensionisterindringer. Det var midt i ungdomsoprøret, og mange mente, at det hele var gået galt, og at børn havde mistet respekten for autoriteter og for skolen. Faktisk det samme, som undersøgelsen viser i dag«.

Men når det er sagt, så er børnelivet da væsentligt anderledes i dag end tidligere, understreger Ning de Coninck-Smith.