Ensomhed, stress og sexchikane kobles snart på gymnasieelevers cpr-nummer

Inden 28. februar skal alle landets elever på de gymnasiale uddannelser forholde sig til 65 nærgående spørgsmål.

Eksempelvis: Har jeg tendens til at føle mig deprimeret, nedtrykt? Hvor ofte føler du dig stresset? Føler du dig ensom? Hvor ofte er du det seneste år blevet krænket, i betydningen oplevet fysisk eller psykisk skade på eller overgreb mod dig? Har du i løbet af dette skoleår oplevet at blive udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på dit gymnasium?

Inden eleverne når til spørgsmålene, skal de oplyse deres cpr-nummer, deres køn og klasse. Besvarelserne registreres og indsendes på individniveau til Styrelsen for IT og Læring (STIL) under Undervisningsministeriet.

Ifølge den vejledning fra ministeriet, som gymnasierne modtog i december, skal eleven være identificerbar med personnummer »for at kunne beregne nye måltal for elevtrivsel til brug i forskningsprojekter og andre statistiske opgørelser af sammenhæng mellem baggrundsfaktorer og trivsel«.

På Frederikssund Gymnasium skal lektor Jette Olofsen snart bistå eleverne med at udfylde statens nye digitale spørgeskemaer.

Og det har hun det ikke godt med. Trivselsmålinger har gymnasiet gennemført i mange år, og det er generelt et brugbart instrument til at få afdækket forholdene i en klasse: Har eleverne for travlt, er de glade for at være der, og er der generelt et godt socialt liv i klassen og på skolen.

Men aldrig før er eleverne blevet bedt om at identificere sig med CPR-nummer. Jette Olofsen finder det bekymrende, at ministeriet gemmer de meget personlige og følsomme oplysninger om eleverne.

Slipper de data først ud eller bliver misbrugt, ja, så vil det være noget lort Jens Philip Yazdani, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

»Hvis jeg nu selv havde haft børn i den alder, så ville jeg opfordre dem til ikke at deltage. Det her er noget, vi skal diskutere lærerne imellem og have en fælles holdning til inden besvarelserne. Og vi skal i hvert fald ikke holde noget hemmeligt for eleverne om, at de registreres personligt. Vi skal gennemgå spørgsmålene med dem, forklare, hvorfor det er sårbare spørgsmål, og hvad det kan indebære at svare«, siger Jette Olofsen.

Hun har været lærer siden 1981 og er i dag Frederikssund Gymnasiums mentor med fokus på at assistere og rådgive særligt sårbare elever.

Hun fortæller, at de 15-19-årige elever helt generelt befinder sig midt i en dannelsesproces, hvor de er usikre, afprøver grænser og langsomt er ved at finde deres egne værdier og holdninger i livet.

»De oplysninger, de skal give, er meget personlige, og det skal da ikke stå et eller andet sted, at netop det unge menneske havde det sådan og sådan på det tidspunkt. Det kan jo være, at de lige har haft en dårlig morgen, og så er det forkert, at man hænger hver enkelt op på, hvad de svarede i sådan en undersøgelse. Desuden ved vi ikke, hvordan det her skal bruges. Hvilke forskere skal bruge det, og hvor sikkert bliver det opbevaret? Der kan ske læk og misbrug«, siger Jette Olofsen.

12 års trivsel registreres

I folkeskolen er hundredtusindvis af børns trivselsbesvarelser blevet registreret med personnummer siden 2015.

Det er sket uden den ellers lovpligtige orientering til forældrene om registreringen, vilkårene og de registreredes rettigheder. Når gymnasierne kobles på ordningen, vil staten med tiden ligge inde med følsomme trivselsoplysninger om hvert enkelt barn gennem 12 års skolegang.

Forud for trivselsmålingerne i folkeskolen anbefalede en ekspertgruppe, at deltagelsen blev gjort frivillig »af respekt for barnets rettigheder«. I sidste ende er det dog blevet obligatorisk: »Folkeskoleloven indeholder ikke regler, der giver mulighed for, at forældrene kan få fritaget deres barn fra at deltage i målingen«, skriver ministeriet på sin hjemmeside. Om det også for gymnasieelever bliver obligatorisk at deltage er uklart.

»Det er dybt ansvarsløst, at man ikke har oplyst forældre i folkeskolen om, at deres børns svar bliver registreret med personnummer. Vi bor i et demokrati, og sådan noget må ikke foregå, uden man får det at vide. Og der skal være mulighed for at sige nej tak. Overgreb er måske et stærkt ord at bruge, men det er jo et overgreb på den personlige frihed«, siger Jette Olofsen.