19-årige Ali, som fik smadret sin butik, er taknemmelig for støtte: »Jeg har fået håbet og modet tilbage til at åbne en ny butik et andet sted« Den 19-årige bager, iranske Ali Parnian, har takket være indsamling og støtte på Facebook fået håbet tilbage, efter Kaj Bageri de seneste dage har været udsat for groft hærværk. Tirsdag eftermiddag besøgte udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) bageriet i Tingbjerg.

Ali Parnian står med en to-go-kop i hånden. Klædt i blå jakke, blå bukser og blå sko vandrer han rundt i sit bageri, der indtil for nylig var en solstrålehistorie om integration i Danmark. Han kigger ned i gulvet, der flere steder flyder med glasskår. Gulvet er stadig klistret.

På hylderne står rester af de tørvarer, som Kaj Bageri har solgt indtil for få dage siden, hvor bageriet blev raseret af maskede mænd, der smadrede ruder, montre og udstyr flere dage i træk.

»Alt det, der er sket i løbet af et par dage - jeg kunne ikke tro på det, der foregik. Jeg kan ikke kontrollere det længere. Alle de mennesker, der var i butikken, er blevet truet«, siger den 19-årige ejer.

Ali Parnians far, Mohsen Parnian, er der også. Han taler hverken dansk eller engelsk, men tager flere gange fat i Ali og trækker ham væk fra journalisterne. Faderen bor normalt i Italien. Han har været på besøg i Danmark for et par år siden, og Ali har boet i Danmark i næsten to år.

De har forandret mit liv fra, at jeg tænkte, at alting var tabt, til at jeg har fået håbet og modet tilbage til at åbne en ny butik et andet sted Ali Parnian

»Da alt dette startede for et par dage siden, spurgte jeg ham, om det var muligt, at han kunne komme og hjælpe mig. For jeg var i det her alene, og jeg vidste, at han ville støtte mig. Og det var en kæmpe hjælp, at han gjorde det«, siger Ali Parnian.

De to vender mange ting i løbet af de tre kvarter, de opholder sig i bageriet sammen med de mange fremmødte pressefolk. Indimellem er der tid til en kop Nescafé, et vaffelrør og en af havregrynsflagerne fra småkagepakken på disken. Der er lang vej til hjemmebag i Kaj Bageri i dag. Også selvom udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg kommer på besøg klokken 14.

Beboer: Ministerbesøg er 'integration med stramninger på'

Nysgerrige forbipasserende kigger ind og ser undersøgende på de mange folk, der samler sig under udhænget foran bageriet. Hovedet af en rose ligger på gulvet og leder blikket til bordene, hvor halvdelen endnu står dækket med dug og blomstervase på.

Stolene står pænt ind til dugen, men det ser helt mærkeligt ud, som journalister efterhånden slår sig ned med kameraudstyr, blokke og computere ved de borde, der plejede at være forbeholdt den kombinerede restaurant og bageris gæster.

Aldrig nogensinde før har der været så stort presseopbud i Kaj Bageri i Tingbjerg, men sådan er det, når udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg melder sin ankomst en tirsdag eftermiddag.

Jeg kunne ikke tro på det, der foregik. Jeg kan ikke kontrollere det længere. Alle de mennesker, der var i butikken, er blevet truet Ali Parnian

En beboer kommer gående forbi. Hun spørger, hvorfor der er så mange mennesker her, og hvad vi dog laver. Da hun hører svaret, virker hun overrasket.

»Nå nå, så ministeren kommer? Ja ja, men så kommer der jo et strejf af integration med stramninger på«, siger den kvindelige beboer.

Den smadrede flaske på gulvet giver lyd fra sig, da de mange journalister træder henover glasskårene. En mand kommer forbi med en buket blomster og giver Ali Parnian et knus. Senere kommer en anden mand med en gavekurv med chokolade og andre lækkerier til den unge, 19-årige bager.

Varmen mærker Ali Parnian flere steder fra - ikke mindst fra den indsamling, der blev startet af Konservatives gruppeformand Mette Abildgaard via Facebook, hvor der på nuværende tidspunkt er indsamlet 360.000 kroner.

Håber på ny butik et andet sted

»Jeg er så glad for de penge, der er blevet samlet ind. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal sige tak til de mennesker, der har gjort det for mig. De har forandret mit liv fra, at jeg tænkte, at alting var tabt, til at jeg har fået håbet og modet tilbage til at åbne en ny butik et andet sted«, siger Ali Parnian.