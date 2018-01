Nyt pilotprojekt: Gratis hpv-vaccine til homo- og biseksuelle drenge Homo- og biseksuelle unge mænd fra 15 til 19 år får tilbudt gratis hpv-vaccine. Kritikere ønsker vaccinen udbredt til alle drenge.

Mænd kan også blive smittet med hpv-virus, når de dyrker sex med andre. I værste tilfælde kan hpv-infektionen udvikle sig til analkræft, og den risiko er særligt høj for mænd, der dyrker sex med mænd. Derfor har Sundhedsstyrelsen søsat et pilotprojekt, hvor homo- og biseksuelle unge mænd fra 15 til og med 19 år kan få en gratis hpv-vaccine i løbet af 2018.

Fra 1. februar kan man blive vaccineret hos egen læge eller hos Aids-Fondet i enten Aarhus, Odense eller København.

»I det store billede er der forholdsvis få, som får analkræft. Men ud af den gruppe, der får diagnosen, er en stor del af dem mænd, der elsker mænd. De har en særlig høj risiko, og derfor er det så vigtigt at nå ud til dem«, siger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Hvert år får cirka 40 mænd konstateret analkræft, og for knap halvdelen har sygdommen dødelig udgang, viser tal fra Kræftens Bekæmpelse. Mænd, der dyrker sex med mænd, har 30-40 gange større risiko for den kræfttype end heteroseksuelle mænd.

Det handler om lighed i sundhed Ellen Trane Nørby, sundhedsminister (V)

I Danmark har man politisk besluttet ikke at hpv-vaccinere alle drenge – i modsætning til eksempelvis Norge. Hovedargumentet er, at langt de fleste drenge bør være beskyttet af den såkaldte flokimmunitet, der opstår, når 80 procent af pigerne fra en årgang bliver vaccineret mod hpv. Ved høj vaccinationsdækning hos pigerne udryddes hpv-virus stort set for begge køn, fordi den ikke bæres videre.

Udfordringen er imidlertid, at tilslutningen til hpv-vaccinen blandt piger har været stærkt faldende. Kun 40 procent af pigerne født i år 2003 er fuldt ud hpv-vaccinerede, viser tal fra Statens Serum Institut, men ifølge Sundhedsstyrelsen er der igen tegn på, at et stigende antal piger bliver vaccineret.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil ikke forholde sig til, om alle drenge uanset seksuel orientering på sigt skal tilbydes vaccinen. Dog har hun bedt Sundhedsstyrelsen om i løbet af 2018 at kigge nærmere på de generelle anbefalinger.

Nu glæder Ellen Trane Nørby sig over, at hpv-vaccinen bliver gratis for homo- og biseksuelle drenge.

»Det handler om lighed i sundhed. Ligesom vi har ønsket at udbrede hpv-vaccinen til piger i forhold til at forebygge livmoderhalskræft, har vi det samme ønske for de drenge, der er lige så udsat i forhold til analkræft«, siger ministeren.

Lægeformand: Vaccinér alle

19-årige Deni glæder sig til 1. februar, for så vil han vaccineres. Indtil for nylig anede han ikke, at han som homoseksuel har stor gavn af hpv-vaccinen.

»Jeg blev helt chokeret. Vi har for evigt lært, at bruger man kondom, er man home safe. Det her er en helt anden realitet, som ikke mange kender til«, siger han.

Deni er først de seneste år blevet klar over sin seksualitet. Derfor mener han, at aldersgrænsen for gratis vacciner kan være en udfordring.

Samme holdning har formanden for praktiserende speciallæger i gynækologi, Frank H. Pedersen.

»Dilemmaet er, at jo tidligere man får vaccinen, jo bedre. Allerhelst før seksuel debut. På den anden side kender man sjældent sin seksuelle orientering, når man er helt ung«, siger Frank H. Pedersen, der mener, at hpv-vaccinen bør være en del af børnevaccinationsprogrammet.

Kræftens Bekæmpelse bifalder Sundhedsstyrelsens tilbud. Men i stedet for at brede hpv-vaccinen ud til alle, bør fokus holdes på højere vaccinationsdeltagelse blandt pigerne, mener organisationen.