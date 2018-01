Ekspert om reklame for dna-test: Den sår alt muligt skidt i relationer og kan have konsekvenser for familier En annonce for en dna-test af faderskabet kritiseres skarpt af ekspert.

Spørgsmålet i de københavnske bybusser går lige på.

Det skal så tvivl hos fædrene om bord: Er dit barn nu også dit?

Annoncen kører på bussernes skærme og er indrykket af en virksomhed, der gerne vil have læserne til at købe en dna-test.

Og det er dybt problematisk, advarer professor Thomas Ploug fra Aalborg Universitets center for anvendt etik og videnskabsfilosofi.

»Reklamer virker ved at skabe et behov. Det kan man gøre på mange måder. En Bounty-reklame kan minde os om, hvor fedt livet kan være på en solskinsø. Men de kan også skabe mistillid«, siger han.

»Vi kan forstå på den her, at vi skal have mistilid. Hvis du troede, at det var dit barn, så kan du godt tro om igen. Har du tillid til din kone eller kæreste, så kan du godt tro om igen. Det skal du ikke have. Reklamen her hviler på at skabe mistillid mellem mennesker. Hele verdensbilledet handler om, at du ikke kan have tillid til de mennesker, der er omkring dig«.

Jeg har svært ved at se, at verden bliver et bedre sted af den reklame. Thomas Ploug

»Det sår alt muligt skidt i relationerne. Det kan have alle mulige konsekvenser for familier. Det handler om at kile sig ind i folks bevidsthed og skabe mistillid. Jeg har svært ved at se, at verden bliver et bedre sted af den reklame«.

»Man har ret til få sandheden at vide«

Men det synspunkt afviser Johannes Brejner, der er indehaver af firmaet DNAtest.dk.

»Min overbevisning er, at man har ret til at få sandheden at vide, ligegyldigt hvor hård den er«, siger han.

»Hvor er tilliden brudt? Er det af os eller er det andre, der bryder den? Der er en årsag til, at folk tager den test. Det er ikke vor virksomhed, der har skabt den mistillid. Har den en årsag, så er det en mistillid, der er skabt i forholdet, ikke af DNAtest.dk«.

Risikerer I ikke med reklamen selv at plante den mistillid?

»Jeg tror, at folk er voksne nok til selv at vurdere det. Er der ingen grund til mistillid, så vil de aldrig reflektere videre over det«, mener Brejner.

Forbrugerrådet opfordrer til at se på regler for dna-test

Reklamen får Forbrugerrådet Tænk til at efterlyse en politisk vurdering af, hvor langt reklamer kan få lov at gå. Seniorrådgiver Sine Jensen fra Forbrugerrådet Tænk finder busreklamen ganske direkte.

»Det er en meget aggressiv for markedsføring«, siger hun.

»Umiddelbart er den ikke ulovlig, men vi mener, at man fra politisk side bør overveje om sådanne reklamer bør være i det offentlige rum«.

Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann mener, at reklamen holder sig inden for selskabets regler: »Vi godkender som hovedregel ikke reklamer på forhånd, men det er vores umiddelbare vurdering efter at have set reklamen for dna-test, at den holder sig inden for vores regelsæt, og derfor kan vises i vores busser«, meddeler hun i et skriftligt svar.

Forbrugerombudsmanden kan gå ind i sager om reklamer, der ligger på kanten af eller over grænsen for, hvad der er i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Men der er ikke kommet nogen henvendelser vedrørende reklamen om faderskabstests, siger fuldmægtig Marie Asmussen.

»Vi har ikke modtaget nogen klager og har derfor ikke behandlet sagen«, siger hun.

Sker det, vil sagen om den omstridte reklame blive taget op, fremgår det.