Tobaksgigant dominerer i nattelivet British American Tobacco indgår særlige aftaler med barer, så de får eneret på cigaretsalg. Ulovligt, siger jurist. Selskabet afviser.

Der er der ikke frit valg på alle hylder, hvis du køber tobak i nattelivet. Mange steder kan du kun vælge cigaretter fra tobaksgiganten British American Tobacco (BAT), der står bag populære mærker som Prince og King’s.

BAT har i årevis indgået aftaler med et stort antal barer og natklubber, der indebærer, at de alene sælger BAT’s cigaretter.

BAT afviser selv, at selskabet via aftalerne holder konkurrenter ude af nattelivet. Men hos mange barer er opfattelsen en anden. Det viser en rundringning til 50 barer i København, Aarhus og Odense og oplysninger fra to tidligere medarbejdere, der for kort tid siden forlod BAT.

En af Skandinaviens største nattelivskoncerner med over 30 barer og natklubber alene i København, Rekom, har en af de særlige samarbejdsaftaler med BAT.

De er med til at sikre, at folk ryger, bliver syge og måske endda dør Niels Them Kjær, projektchef, Kræftens Bekæmpelse

»Vi har en aftale med British American Tobacco, så det er dem, der bestemmer, hvilke cigaretter vi fører. Det er en koncernaftale, så det er alle Rekoms forretninger, der udelukkende kører BAT’s mærker«, siger driftsdirektør Jakob Jørgensen.

Det bekræfter tre andre ledende medarbejdere hos Rekom.

Gratis cigaretter

De to tidligere BAT-medarbejdere, som Politiken har talt med, fortæller, at det ville få konsekvenser, hvis selskabet opdagede, at en bar med en BAT-aftale solgte konkurrentens cigaretter. De ønsker grundet tavshedspligt at være anonyme.

»Man ville opsige kontrakten, hvis man som konsulent kom ud og opdagede, at et sted også solgte andre cigaretter. Det ligger bare implicit i, at hvis du laver en aftale med mig, har du ikke en aftale med de andre«, siger den ene.

Som tak for aftalen får barerne gratis cigaretter. Det viser en samarbejdsaftale mellem BAT og en bar i Aarhus, som Politiken er i besiddelse af. Leverancerne er ifølge den ene tidligere medarbejder typisk på 500-600 kartoner årligt til en stor bar i hovedstaden. Når selskabet forærer cigaretterne væk og via aftalen sikrer tobakken en fin placering i en oplyst boks i baren, skyldes det, at BAT på den måde får kædet sine cigaretbrands sammen med gode oplevelser i nattelivet og kan markedsføre præcis de cigaretpakker til de unge kunder, som selskabet ønsker.

Kræftens Bekæmpelse kalder tobaksindustriens strategi »dybt uetisk«.

»De er med til at sikre, at folk ryger, bliver syge og måske endda dør«, siger Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Det lyder ulovligt

British American Tobacco sidder på over 70 procent af det samlede cigaretmarked i Danmark. Dominerende virksomheder må dog ikke holde andre virksomheder ude, og eksklusivaftaler er som udgangspunkt i strid med konkurrenceloven.

Medejer og finansdirektør Rasmus Frederiksen fra nattelivskoncernen Rekom understreger da også, at Rekoms aftale med BAT ikke er en eksklusivaftale. Han er dog ikke vendt tilbage på, hvordan han så vil beskrive aftalen mellem Rekom og BAT, og hvorfor Rekoms barer kun fører BAT’s mærker.

Alexander Meli Barming, der er government affairs-manager hos BAT, skriver i et svar til Politiken, at de samarbejdsaftaler, BAT indgår, ikke udelukker barerne fra at føre konkurrerende cigaretmærker.

»Mit svar til de påstande er meget kort og klart: Vi kan kategorisk afvise, at vi i vores aftaler med kunder betinger, at man ikke kan sælge andre end BAT’s produkter«, skriver Alexander Meli Barming.

Lektor og ekspert i konkurrenceret på Københavns Universitet Christian Bergqvist har gennemgået Politikens dokumentation og vurderer, at BAT opererer i strid med konkurrenceloven.