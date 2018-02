Skat lod mistænkt udbetale millioner til udbyttesvindlere

Derfor bliver udbyttesagen nu flyttet over i den undersøgelseskommission om Skat, som i forvejen er nedsat for at kulegrave blandt andet EFI-skandalen. Her er der mulighed for at indkalde vidner til afhøring – bare ikke når det gælder, hvad der skete i juni og juli 2015.

»Undersøgelsen skal omfatte perioden fra 2010 indtil 1. juni 2015«, står der i den opgavebeskrivelse – kommissoriet – som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) sendte til Folketinget mandag. Undersøgelsen af juni, juli og august er igen lukket ned af hensyn til bagmandspolitiets efterforskning.

Hverken Justitsministeriet eller Søik’s chef, statsadvokat Morten Niels Jacobsen, ønsker at forklare, hvorfor kommissionen ikke, i lighed med advokatundersøgelsen, sammen med bagmandspolitiet kan finde frem til en metode, som sikrer, at sagsforløbet bliver oplyst til bunds, uden at man derved ødelægger jagten på gerningsmænd og milliarder.

Opgavebeskrivelsen skal forhandles på plads på et møde i Justitsministeriet torsdag mellem regeringen, S, DF, R og SF.