Regeringen mørklægger skattesagens sorte huller Regeringen vil ikke lade undersøge, hvorfor Skat trods advarsler gav svindlere mange millioner.

Der er et stort mysterium i sagen om milliardsvindel med udbytteskat: Hvorfor udbetalte Skat i løbet af to sommermåneder i 2015 3,2 mia. kr. yderligere, efter at Skat havde fået en advarsel om, at svindlere var på spil?

En advokatundersøgelse af sagen fremlagde lige før jul afgørende nye oplysninger om den del af det 12,4 mia. kr. store svindelnummer med refusion af udbytteskat. Nu skal sagen undersøges helt til bunds i undersøgelseskommissionen om Skat. Men de to mystiske sommermåneder er sløjfet i den beskrivelse af opgaven, det såkaldte kommissorium, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) sent mandag sendte til Folketinget.

Vi har bestemt ikke sagt ja til at undtage den helt afgørende del af sagen

Kommissionens undersøgelse skal kun undersøge forløbet frem til 1. juni 2015 for ikke at komme på tværs af Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitets (bagmandspolitiet) efterforskning af sagen, som har stået på i to et halvt år.

Flere af partierne bag aftalen om undersøgelsen undrer sig.

»Jeg forstår det ikke, og vi har bestemt ikke sagt ja til at undtage den helt afgørende del af sagen«, siger Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær.

Den radikale ordfører Andreas Steenberg understreger, at det ikke er noget partierne har »nikket til på forhånd«. Og SF’s Lisbeth Bech Poulsen kalder det »stærkt utilfredsstillende, at kommissionen end ikke under streng fortrolighed og lukkede døre vil kunne kigge på de to måneder, som er det ømmeste punkt i sagen«.

Sammen vil de forlange en forklaring, når aftalepartierne torsdag mødes med justitsministeren.

Advokatundersøgelsen af sagen skulle også tage hensyn til ikke at genere politiets efterforskning, og det skete i et »tæt samarbejde« med bagmandspolitiet om, hvad der kunne offentliggøres. Hvorfor et tilsvarende samarbejde ikke lader sig gøre med undersøgelseskommissionen, ville Justitsministeriet tirsdag ikke svare på.

»I lyset af den igangværende politiske proces er der ikke på nuværende tidspunkt yderligere at tilføje«, hedder det i et skriftligt svar.

I regeringspartiet Liberal Alliance tilbyder skatteordfører Joachim B. Olsen dog en forklaring på afgrænsningen.

»Du kan godt føre dele af undersøgelsen for lukkede døre, men det er ingen garanti for, at der ikke slipper noget ud«, siger han. Og regeringspartierne er ikke alene om at kunne se fornuften i at afskære kommissionen fra at granske svindlens sidste måneder.

»Justitsministeriet og bagmandspolitiet må have deres grunde til at lukke den periode, og dem stoler vi på«, siger skatteordfører Jesper Petersen (S).

Bagmandspolitiet har ikke ønsket at svare på, hvordan undersøgelsen vil kunne bringe efterforskningen i fare.