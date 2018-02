DMI: Usædvanligt sen iskold vinter på vej Vinterglade kan glæde sig over sne visse steder og gode vilkår for skøjtebaner. Drømmer du om forår, må du væbne dig med tålmodighed.

Det er længe siden, at der har været skruet op for en sibirisk kulde af den slags, som i slutningen af den kommende weekend kommer til at bevæge sig ind over Danmark og slå langt ned over Europa.

Sådan lyder det fra vagthavende DMI, Frank Nielsen.

»Jeg kan ikke huske, at jeg har set den her strømningsmønster i mange år, det er op mod ti år siden. Men det mest usædvanlige er nok, at det kommer så sent her i slutningen af februar måned«, siger Frank Nielsen.

DMI forventer temperaturer på ned mod minus fem om dagen og minus ti om natten. Tilsat kraftige vinde kan det komme til at føles som 20 graders frost.

Det er et kraftigt højtryk, der flytter kulde fra de sibiriske sletter ned til vores breddegrader med vinde i det nordøstlige lande, og ifølge metereologerne er det ikke bare lidt kold luft i overfladen, men en kulde, der strækker sig langt op i atmosfæren.

På vejen møder kulden den relativt varmere fugtige luft fra blandt andet Østersøen, og det kommer formentlig til at betyde at borgere på især Bornholm, men måske også Møn, Lolland, Falster og Østjylland kan finde kælkene frem.

»Meget kommer til at afhænge af, hvilken retning, vinden kommer fra. Bare et par graders afvigelse kommer til at betyde noget for, hvor sneen lander. De steder, hvor der ikke kommer sne, vil få klart vejr med sol, men stadig meget koldt«, siger Frank Nielsen, og opfordrer de kommuner, der plejer at etablere skøjtebaner, om at gå i gang.

Foråret får et hak i tuden

Til gengæld kommer marts måned ikke til at blive den store forårsbebuder, selv om kalenderen siger, at nu er det forår.

»Vi er en del stykker, der er ved at være klar til forår. Vi får en i tuden her, for der er ikke udsigter til lun luft fra sydvestlige egne foreløbig«, siger Frank Nielsen.

Han glæder sig over, at solen har en vis højde, og at vinteren trods alt kommer så tidligt, at blomsterknopperne ikke er langt nok fremme til at blive forfrosne.

Til gengæld frygter han, at vi om en uge vil have hørt om europæiske hjemløse, der er døde i kulden.

»Højtrykket kan medføre både kraftig kulde og store mængder sne i de højtliggende egne i middelhavslandene, og stormene, der følger, kan give barsk vejr på Middelhavet«.