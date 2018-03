Regeringen vil overvåge alle landets børnefamilier og uddele point Familier skal profileres og pointgives ud fra skilsmisse, ledighed og tandlægebesøg. Det vil blive konsekvensen af ghettoplan og ny datalov.

Ledighed per år: 500 point. Udeblevet fra tandpleje per gang: 300 point. Udeblevet fra sundhedspleje per gang: 1.000 point. Psykisk lidelse: 3.000 point. Inspireret af en idé og frikommuneansøgning fra Gladsaxe Kommune vil regeringen som led i sin ghettoplan give kommuner ret til at samkøre data om forældre og deres børn fra en lang række registre.

Målet er at opdage udsatte børn så tidligt som muligt. Midlet er at bruge kunstig intelligens til at lave en tæt digital profilering med point til alle familier med mindre børn i landets kommuner.

Alt, hvad det kræver for at udmønte denne model, vil være et pennestrøg fra børne- og socialminister Mai Mercado (K) i en udstedt bekendtgørelse.

Initiativet hviler nemlig på indførelsen af det omstridte forslag til en ny databeskyttelseslov, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil føre igennem med virkning fra 25. maj. Som konsekvens vil der ikke længere være en demokratisk kontrol eller debat om myndighedernes samkøring af borgernes personoplysninger, eftersom Folketinget ikke skal inddrages. Og borgerne vil alene blive orienteret om, at myndighederne vil overvåge dem, når samkøringen af data sker i såkaldt kontroløjemed.

Målet helliger midlet her Tine Vesterby Sørensen, Gladsaxe Kommune

Politiken har præsenteret Gladsaxe Kommunes oplæg, som regeringen bygger sit forslag på, for juridiske eksperter. Og alle alarmklokker blinker hos dem:

»Det her viser, hvordan databeskyttelsesloven i sin nuværende form vil åbne for en skjult massebehandling af data, som underminerer borgernes tillid til hele den digitale forvaltning. En beslutning om, hvorvidt man må bruge så store datamængder om så mange borgere for at identificere så få, bør blive truffet på folketingsniveau«, siger Hanne Marie Motzfeldt, lektor i persondataret og forvaltningsret ved Aarhus Universitet.

Pointmodellen fra Gladsaxe

I Gladsaxe har kommunens fagfolk identificeret en lang række risikoindikatorer i forskellige forvaltningers registre. Det gælder blandt andet forældres tilknytning til et jobcenter, nationalitet, faderskabsforhold, boligforhold, flyttemønstre og misbrugshistorik. Og børnenes udeblivelse fra tandlægen eller sundhedsplejersken, bevillinger til særlig støtte, behov for psykologisk støtte og privatpasning i hjemmet. Data køres sammen, og hver risikoindikator får en pointscore. Familier med mange point skal have tilbud om hjælp og vejledning fra kommunen. I de grelle tilfælde skal der laves børnefaglige undersøgelser.

»Dataopsporingssystemet vil aldrig komme til at stå alene, men det vil give os mulighed for at besøge de familier og sammen med dem vurdere, om noget skal gøres anderledes. Jeg kan sagtens forstå, hvis man som almindelig borger tænker: Hvad pokker sker der lige. Folk har altid været vant til, at deres persondata er fortrolige, og har selv bestemt, hvad de skal bruges til. Men vi bevæger os ind i en tidsalder, hvor borgere skal vænne sig til, at deres data anvendes til flere ting. Og målet helliger midlet her – det handler jo om at få fat i udsatte børn meget tidligere og bryde den sociale arv«, siger familiechef Tine Vesterby Sørensen.

I den juridiske tænketank Justitia har Birgitte Arent Eiriksson aldrig før set så tæt en profilering af borgerne beskrevet.

»Det er dybt bekymrende, og initiativet viser med al tydelighed, hvorfor det her lovforslag er så farligt. Det er utrolig omfattende, systematisk og helt ude af proportioner med formålet, fordi der ikke er nogen konkret anledning til at profilere så mange borgere. For mig at se er det et kæmpe indgreb i retten til et privatliv og borgernes ret til beskyttelse af deres personoplysninger som følge af menneskerettighederne«, siger Birgitte Arent Eiriksson, advokat med fokus på socialt udsattes retssikkerhed i Justitia.